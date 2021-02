Češi nově nemohou na Zanzibar či do Brazílie. Kvůli novým mutacím

7:05

Češi nebudou moci cestovat do několika afrických a jihoamerických zemí. Ministerstvo zahraničí nově zakázalo vstup například do Brazílie, Keni, nebo na Zanzibar. Nové opatření reaguje na hrozbu zavlečení jihoafrické a brazilské mutace koronaviru do Česka, platit začne v pátek.