Afghánec útočil v azylovém centru u českých hranic, při útěku zabil farmáře

Podle rakouského serveru oe24 je pachatelem třiatřicetiletý Jamal Ali Achmad, který v pondělí odpoledne zaútočil nožem na pečovatele v azylovém centru. Zraněného muže musela do nemocnice v Linci transportovat vrtulník.



Pachatel se po potyčce vydal na útěk na kole Nedaleko pak narazil na 63letého muže, kterého několikrát bodl zatím neznámým ostrým předmětem. Jisté je jen to, že nešlo o stejnou zbraň jako v azylovém zařízení. Napadený, který byl podle agentury APA místním zemědělcem, na místě zraněním podlehl. Právě s jeho vozem, hnědým citroenem C3 s registrační značkou FR-640K, Afghánec následně ujel. Později večer rakouská policie oznámila, že podezřelého zadržela nedaleko Lince

Jamal Ali Achmad je podezřelý z trestných činů vraždy a pokusu o vraždu.



Podle prvních informací Achmad v azylovém zařízení nebydlel. Podle mluvčího hornorakouské policie Davida Furtnera zatím není jasné, jaký měl Afghánec v Rakousku pobytový status.

Rakouská policie v českém příhraniční vyhlásila rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojil i vrtulník. Rakousko nasadilo do akce také speciální jednotku Cobra. Do pátrání v rakousko-českém pohraničí se zapojila i česká policie, protože nebylo vyloučeno, že by mohl prchnout do Česka.

Na čin zareagovala protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Předseda její hornorakouské organizace Manfred Haimbuchner vyzval, aby úřady vyslaly jasný signál směrem k imigrantům. „Nejste tu vítáni, když si chcete své domnělé právo prosazovat násilím a nožem,“ řekl Heimbuchner. Politik, který je zároveň zástupcem hejtmana spolkové země Horní Rakousy, rovněž vyzval ke svolání zemské bezpečnostní rady.



Hornorakouská obec Wullowitz leží na hranici s Českem, asi dva kilometry od Dolního Dvořiště.