Jeden mrtvý a devět zraněných po útoku ve střední škole ve finském Kuopiu

Podle finského bulvárního deníku Iltalehti byla policie na místo přivolána poté, co do jedné ze tříd střední odborné školy vtrhl neznámý útočník s mečem. Zranění byli převezeni do nemocnice. Dva jsou ve vážném stavu, uvedl zpravodajský server Yle.

Policisté na místě jednoho člověka zatkli. Při zásahu použili střelné zbraně. Útočníka jimi zřejmě zranili, napsal web Helsinki Times. Podle něj se dějištěm krveprolití stalo učiliště Savon Ammattiopisto.

Škola sídlí v komplexu, kde se nachází také nákupní středisko. Areál leží asi čtyři kilometry jižně od centra města Kuopio.

Premiér Antti Rinne na Twitteru krveprolití odsoudil jako „šokující“ útok. Vyjádřil také soustrast obětem. Policie chce sdělit podrobnosti na tiskové konferenci v 17:00.

Útoky na školách jsou časté zejména ve Spojených státech, zkušenosti s nimi má ale i Finsko. V září 2008 student Matti Juhani Saari postřílel deset lidí ve škole v Kauhajoki na západě země. Pak obrátil zbraň proti sobě. V září 2016 zadrželi ve Finsku 21letou ženu podezřelou z plánování masakru v neupřesněné škole.