Ve Vietnamu zatkli další lidi kvůli mrtvým v kamionu v Británii

Britští policisté minulý týden uvedli, že oběti z kamionu jsou pravděpodobně Vietnamci. O zatčení dalších podezřelých ve Vietnamu informovala agentura Reuters s odvoláním na místní média.

„Na základě toho, co se dozvíme od podezřelých, zahájíme vyšetřování ve snaze zlikvidovat zločinecké gangy, které ilegálně přepravují lidi do Británie,“ řekl vietnamské oficiální tiskové agentuře VNA šéf policie v provincii Nghe An.

Právě z této vietnamské oblasti, která patří v zemi k nejchudším, by mohla pocházet řada obětí. Další jsou zřejmě i ze sousední provincie Ha Tinh. Vyplývá to z výpovědí místních rodin, jež pohřešují své blízké.



Těla 31 mužů a osmi žen se v chladírenském kontejneru našla 23. října krátce poté, co byl kamion odstaven v průmyslové zóně ve městě Grays nedaleko Londýna. V souvislosti s tragickou smrtí migrantů byli kromě podezřelých vietnamských pašeráků lidí zatčeni také dva muži ze Severního Irska, kteří si již před soudem vyslechli obvinění ze zabití 39 lidí, z obchodování s lidmi a porušení imigračních zákonů.

Jedním z obviněných je 23letý Maurice Robinson, který řídil kamion, v jehož návěsu se oběti našly. Zadržen byl v Británii krátce poté, co bylo vozidlo ve městě Grays odstaveno.

Druhý obviněný, 22letý Eamonn Harrison byl zatčen v irské metropoli Dublinu. Britské úřady ho podezírají, že řídil kamion cestou do belgického přístavu Zeebrugge.

Zatímco tahač kamionu se z Belgie dostal do Británie přes Irsko, chladírenský kontejner putoval podle policie z Belgie na trajektu přímo do anglického přístavu Purfleet.

Britská policie nadále pátrá po Irech Ronanovi a Christopherovi Hughesových, bratrech ve věku 40 a 34 let, které podezřívá z podílu na smrti 39 lidí z kamionu. Ronan Hughes si zmíněný chladírenský kontejner pronajal a předpokládá se, že také najal řidiče Robinsona, aby kontejner z přístavu Purfleet vyzvedl.

Identifikace obětí je složitá kvůli tomu, že u mrtvých bylo nalezeno jen velmi málo dokladů. Policie doufá, že se mrtvé podaří ztotožnit prostřednictvím otisků prstů, zubních záznamů, vzorků DNA a rovněž díky fotografiím od přátel a příbuzných.