Většinu mrtvých z kamionu tvoří Vietnamci, před smrtí psali příbuzným

Těla našla policie hrabství Essex v noci na středu v průmyslové zóně Waterglade ve městě Grays východně od Londýna. Policie zpočátku uvedla, že se zřejmě jedná o Číňany, nicméně Peking tuto informaci nepotvrdil.

Podle sdělení velvyslanectví Číny a Vietnamu představitelé obou zemí s britskou policií úzce spolupracují.

Jedenáct těl z kamionu bylo podle pátečních informací převezeno do nemocnice ve městě Chelmsford. Tam má být provedena pitva, na jejímž základě bude možné určit příčinu úmrtí, o které se zatím spekuluje.

Policie v souvislosti s nálezem mrtvých v Essexu zatím zadržela už čtyři lidi. Z nich je už od středy ve vazbě pětadvacetiletý řidič kamionu ze Severního Irska.

Katolický kněz Dang Huu Nam z města Yen Thanh, ležícím v provincii Nghe An, agentuře Reuters řekl, že je ve spojení s rodinami obětí tohoto neštěstí. „Celý okres je ve smutku. Pro naši komunitu je to katastrofa,“ poznamenal.

Dodal, že od rodin z oblasti ví, že jejich členové nebo příbuzní v této době cestovali do Británie a že s nimi teď není možné navázat spojení. Podle Nama část obětí může být i ze sousední provincie Ha Tinh.

Mami a tati miluji vás, psala umírající dívka rodičům

Právě odsud pocházela podle CNN šestadvacetiletá Pham Thi Tra My, které cestu do Británie zaplatili rodiče. Oba jsou nyní přesvědčení, že jejich dcera je mezi mrtvými nalezenými v kamionu. Naposledy se jim ozvala v úterý večer, když se náklaďák nacházel na cestě do anglického přístavu Purfleet.

„Mami a tati, moc se omlouvám. Způsob, jakým jsem se chtěla dostat do zámoří, nakonec nebyl úspěšný. Oba vás hrozně moc miluji. Umírám, protože nemohu dýchat. Mami, je mi to hrozně moc líto,“ napsala dívka rodičům.

Britské úřady zatím nepotvrdily, jestli je Pham Thi Tra My skutečně mezi mrtvými, její rodina o tom však nepochybuje. „Přišel jsem o svoji milovanou dceru i o naspořené peníze,“ říká její otec Pham Van Thin. Pašeráci jim údajně neprozradili, jakým způsobem budou lidi do Velké Británie přepravovat.

„Pašeráci říkali, že je to bezpečná cesta, že budou lidi přepravovat letadlem a autem. Kdybych věděl, že pojede takovým způsobem, nikdy bych ji nenechal odejít,“ dodává Pham.

Vietnamci spolupracují na identifikaci obětí

Vietnamské ministerstvo zahraničí v sobotu sdělilo, že dalo ambasádě v Londýně pokyn, aby pomohla britské policii při identifikaci obětí. K možné státní příslušnosti mrtvých se ale odmítlo jakkoli vyjádřit.

Reuters s odvoláním na březnovou zprávu americké organizace Pacific Links Foundation napsal, že Nghe An patří k nejchudším vietnamským provinciím. Pochází z ní řada obětí obchodování s lidmi, které skončily v Evropě.

Podle údajů zveřejněných ve státních médiích za prvních osm letošních měsíců z této provincie odešlo hledat práci jinde, včetně zámoří 41 790 lidí.

Letecké záběry náklaďáku, ve kterém britská policie našla 39 mrtvol: