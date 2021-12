VIDEA ROKU 2021: Výprask mopem, rychlý kameraman a další kuriozity z Číny

Číňanka zmlátila oplzlého šéfa mopem

Čínské sociální sítě obletělo video, na němž je zachycena rozzuřená žena, jak mlátí svého šéfa mopem. Údajně ji naštvalo sexuální obtěžování na pracovišti, kterého se muž dopouštěl. Podle jejich slov obtěžoval nejen ji, ale i její kolegyně.

Kameraman běžel rychleji než sprinteři

Kameraman v Číně dostal za úkol natočit běh mužů na sto metrů. Běžel tak rychle, že překonal i skutečné sportovce. Video ze závodu se okamžitě stalo virálním.

Dítě hodilo hořící petardu do kanálu

Pět poklopů od kanalizace vyletělo do povětří poté, co tam chlapec vhodil zapálenou petardu a způsobil tak masivní výbuch. Celou událost zachytily bezpečnostní kamery v čínském městě Ta-čou. Chlapec se před výbuchem skryl a nikdo z kolemjdoucích naštěstí nebyl zraněn.

Agresivní kráva napadla matku s dítětem

Bezpečnostní kamery zachytily v čínské provincii Ning-sia okamžik, kdy žena šla se svojí dcerou do výběhu zkontrolovat novorozené tele. Vyděšená kráva však napadla malou dívku a začala na ni útočit. Žena se snažila dceru ochránit, popadla ji do náručí, ovšem agresivní zvíře je obě povalilo na zem. Nakonec se ženě podařilo odnést dceru do bezpečí, avšak utrpěla zlomeninu nohy. Dítěti se nic nestalo.