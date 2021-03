Soud rodině odebral děti, protože jsou příliš obézní. Skončily u pěstounů

K rodinnému soudu v hrabství Západní Sussex se případ dostal poté, co si na slabý pokrok v hubnutí dvou teenagerů stěžovali sociální pracovníci, píše list The Guardian. Dětem pořídili hodinky Fitbit a zaplatili členství v posilovně. Nejmenovaná rodina se také přihlásila do programu Weight Watchers.

Ani po několika měsících však nenastala změna a rodiče nebyli schopní doložit záznamy o rodinném cvičení. Soudkyně Gillian Ellisová proto rozhodla, že obě děti půjdou k náhradní rodině. Případ popsala jako „velmi smutný a neobvyklý“.

Rodiče podle ní zjevně nerozuměli vážnosti situace, neuměli dětem nastavit hranice a naučit je správnému stravování a pohybu. Oba dospívající tak prý potřebují dostat „šanci naučit se způsoby, jak žít zdravěji“ a shozením přebytečných kil zlepšit svůj zdravotní stav.

„Tento případ je tak neobvyklý i proto, že děti jinak byly velmi dobře vychovány, protože jsou zdvořilé, bystré a milé,“ zaznělo v rozsudku s tím, že se matka vymlouvala na aktuální lockdown, kvůli kterému prý děti nemohly sportovat. To však Ellisová odmítla s tím, že mohly chodit na procházky nebo cvičit doma.

Od roku 2014 úřady v Anglii, Walesu a Skotsku převzaly péči nad čtyřiasedmdesáti morbidně obézními dětmi, dodává list. A ještě o dva roky dříve odebraly rodině také dívku, která ve svých pěti letech vážila více než 65 kilogramů, tedy trojnásobek obvyklé váhy pro dítě v tomto věku.