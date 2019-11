Muslimka se zastala židů. Udělám si z vás otroky, vyhrožoval jim antisemita

Antisemitský útok se odehrál v pátek ráno na jedné z tras londýnského metra. Na poklidně sedící židovskou rodinu s kipami na hlavách se zaměřil muž stojící u dveří a začal jí předčítat nenávistné pasáže o židech, zřejmě z Bible.

„Křičel na mě, že židé vynalezli obchod s otroky. Vyhrožoval mi, že zotročí mě, mou ženu i naše děti a že budeme trpět. Říkal také, že židé pocházejí ze Satanovy synagogy,“ popsala hlava rodiny incident, který natočil jeho spolucestující Chris Atkins.

Podle toho pachatel útoku také vykřikoval, že „židé zabili Ježíše“. „Křičel na ty děti. Bylo to ve všech ohledech děsivé,“ líčí. Sám otec rodiny se podle svých slov snažil především zůstat v klidu. Před dětmi nechtěl dát najevo strach, aby se také nezačaly bát. Pokoušel se je rozptýlit a antisemity si příliš nevšímat.

Rozezleného muže také několikrát požádal, aby svých nadávek nechal. Muž však nepřestával dorážet a dítěti, které měl nejblíž, ukazoval citované odstavce. Do situace se proto vložili svědci celého výstupu. Nejdříve se ho pokusil zarazit cestující mimo záběr, odpovědí muže však byly výhrůžky.



Video s incidentem obletělo sociální sítě a z ženy v hidžábu se stala hrdinka:



Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ — Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019

„Zmizte mi z očí, nebo vám jednu vrazím, chlape. Jděte ode mě. Nejsem žádný křesťanský pastor. Jděte sakra ode mě,“ řekl mu naštvaný muž. V tu chvíli do přestřelky vstoupila žena po agresorově levici Asma Shuweikhová.

„Ale no tak, vždyť jsou tu děti,“ snažila se ho uklidnit. „To není můj názor, tak pravil Bůh,“ zakřičel na ni útočník. Muslimka s ním pak ještě chvíli mluví, čímž odvede pozornost od původních terčů výlevu.

Video si začaly okamžitě sdílet tisíce lidí. Ti antisemitu odsoudili a z muslimky se stala jejich hrdinka. „Chceme víc takových. Děkuji, paní!“ napsal podle listu The Times of Israel jeden z uživatelů Twitteru. „Muslimka v hidžábu, která se zastala židovské rodiny, si zaslouží medaili. Úžasně statečná,“ přidal se další.

Také otec napadené rodiny ženě přes média vzkázal svůj dík a dodal, že by se s ní rád setkal a poděkoval jí osobně. To se v pondělí také stalo, píše Times of Israel.

Atkinsovo video podle něj ukazuje jen malou část asi dvacetiminutového výstupu. A nebýt Shuweikhové, agresor by ve svých urážkách zřejmě pokračoval. Celá situace by „mohla eskalovat až do fyzického násilí“, řekl otec, který si nepřál zveřejnit své jméno, podle listu The Independent.

Autor videa Atkins pak říká, že si nejdřív neuvědomil, čeho je svědkem. „Žiji v Londýně dvacet let a za takovou dobu si na lidi pokřikující v metru zvyknete. Až zhruba po minutě mi došlo: ‚Počkat, toto je vážně, vážně antisemitské.‘“

I on ocenil odvážný zásah ženy v šátku. „Pořád nám dnes říkají, jak jsou všichni netolerantní a jak se náboženství mezi sebou nenávidí. A pak tu máte muslimku, která se postaví za židovské děti,“ uvedl.



Sama Shuweikhová říká, že by svůj čin kdykoliv zopakovala. „Kdyby to udělal každý, možná by to nebylo tak vyhrocené. Mám dvě děti a vím, jaké to je, být v takové situaci. Také bych si přála, aby mi v tu chvíli někdo pomohl,“ popsala pro BBC s tím, že nemohla jen nečinně přihlížet.



„Abych byla upřímná, říkala jsem si, že je mou povinností coby matky, praktikující muslimky a občanky této země, abych něco řekla. Cítila jsem, že se to začíná vymykat kontrole. Už to zašlo příliš daleko,“ říká žena a dodává, že ji pochvalné reakce veřejnosti zahřály u srdce.

Agresora už vypátrala policie a nyní ho vyšetřuje pro rasově motivované narušení veřejného pořádku.