Antisemitismus v Evropě je neúnosný, mladí židé chtějí houfně emigrovat

Průzkum vypracovaný ve spolupráci s Institutem pro výzkum židovské politiky odhalil, že 80 procent dotazovaných považuje ve své zemi antisemitismus za zásadní problém a 44 procent z nich zažilo loni alespoň jeden antisemitský incident na vlastní kůži.

Do průzkumu se zapojilo více než 2 700 židovských Evropanů ve věku od šestnácti do čtyřiatřiceti let, kteří žijí ve dvanácti členských státech Evropské unie (EU). Jeho výsledky potvrdily, že protižidovské nálady jsou na starém kontinentě na vzestupu a mladí židé vnímají narůstající četnost incidentů.

„Mnozí vidí antisemitismus v médiích, v politickém životě a také na ulici. Téměř všichni ho potom vidí na internetu a na sociálních sítích. V těchto souvislostech ho většina dotázaných považuje za existující a rychle rostoucí problém,“ uvádí zpráva.

Kantorovo centrum zveřejnilo v květnu samostatný report, podle kterého v loňském roce celosvětově přibylo útoků namířených proti židům, a to o třináct procent. Nejstrmější nárůst protižidovských útoků byl v západní Evropě, nejvíce v Německu, kde jich oproti předchozímu roku přibylo o 70 procent.

Židé útoky nehlásí, raději se vzdávají náboženských předmětů

S podobnými problémy bojuje také Francie, kde vandalové na začátku roku poničili téměř sto hrobů na židovském hřbitově a pomalovali je svastikami. Britská policie musela pro změnu v květnu zahájit vyšetřování členů Labouristické strany, kteří prosluly svými antisemitskými výroky. Není tedy divu, že mezi evropskými židy narůstá pocit ohrožení.



Nová zpráva podle listu The Washington Post zjistila, že ačkoli 44 procent respondentů zažilo loni antisemitismus osobně, 80 procent z nich incident nehlásilo úřadům. Podobné je to i v případech fyzického napadení. Čtyři procenta dotázaných ho sice zažila, ale polovina ho neoznámila policii.

Mnoho mladých židů se také dospělo k rozhodnutí, že přestanou nosit náboženské oděvy nebo předměty, aby se na veřejnosti vyhnuli různým formám obtěžování.

Kam židé zamíří? Do Spojených států nebo do Izraele

Podle experta na extremismus Miroslava Mareše si evropští židé nejčastěji vybírají jako bezpečnější místo k životu Spojené státy, kde žije jedna z nejpočetnějších židovských komunit na světě, nebo Izrael. „Exodus evropských židů do USA a do Izraele je v současné době realitou,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz



Podle studie žije v Evropě v současnosti přibližně jeden milion židů. Mnozí vyrostli uprostřed narůstajícího antisemitismu, který zpráva připisuje vzestupu krajní pravice i levice a islámského extremismu.

.„Rozhodnutí, jestli mladí židé zůstanou v Evropě a budou součástí snahy o její posílení, nebo jestli opustí Evropu z obav o svou bezpečnost, bude vypovídat o povaze Evropy a její schopnosti vstřebat a respektovat kulturní rozdíly,“ shodují se v závěru zprávy její autoři.

VIDEO: Francouzský prezident Macron navštívil zneuctěný židovský hřbitov (19. února 2019):