Pošlu vás do plynu, hrozila učitelka dětem. Byli mezi nimi i židé

Učitelka na britské základní škole vyhrožovala dětem, že je pošle do plynových komor, pokud rychle nedodělají zadanou...

Japonsko korunuje nového císaře Naruhita. Čeká na něj magický rituál

Císař je Japonsko a Japonsko je císař. To platí už přes dva tisíce let. Je to jinde nevídaná kontinuita. Absolutně...