Britská sestřička dřela dva dny v kuse. Prázdné regály ji přivedly k slzám

„Jsem sestřička z jednotky intenzivní péče, právě jsem dokončila 48 hodin práce, jenom jsem si chtěla nakoupit něco na další dva dny. Žádné ovoce, žádná zelenina. Nevím, jak teď mám zůstat zdravá,“ líčila Bilbroughová po návštěvě supermarketu.



Při pohledu na prázdné regály si prý „trochu pobrečela“. „Musíte s tím prostě přestat! Protože jsou to lidi jako já, kdo se o vás bude starat, když vám bude nejhůř. Prostě s tím přestaňte!“ apelovala viditelně rozrušená zdravotnice. A není sama.

Stejnou výzvu ve videu na Facebooku adresoval lidem i Dave Holt, který se představil jako patolog působící v jihoanglickém hrabství Berkshire. „Některé z věcí, které jsem v posledních dnech viděl, jsou naprosto odporné. Viděl jsem operace bez dezinfekčního gelu, protože ho lidi kradou z recepce. Pracuju s jednou milou paní, která má problémy obstarat si něco k jídlu pro sebe a svoji rodinu,“ řekl.

Jeho kolegové jsou podle něj v důsledku šíření nového koronaviru pod obrovským tlakem, situaci popsal jako „absolutně katastrofální“. „A pak vidím lidi, kteří vyprazdňují regály, aby mohli jít domů a sedět a koukat dalších několik týdnů na televizi, jako by byli na dovolené. (...) My jsme neustále v práci, a když se pak dostaneme do obchodu, už tam nic nezbývá,“ dodal.

Muž ve svém videu prosí všechny, kdo mohou situaci nějak zlepšit, aby tak učinili. Britský premiér Boris Johnson už dříve vyzval obyvatele, aby nehromadili zásoby potravin, ale podle BBC jeho slova zdá se nepadla na úrodnou půdu.

Ministr Hancock ve vysílání BBC v reakci na zpověď Bilbroughové vyjádřil soucit s ní a všemi ostatními v podobné situaci. Zdůraznil potřebu dodržovat platná doporučení, vláda prý ohledně zajištění základních potřeb pro zdravotníky učiní „cokoli, co bude potřeba“.

Vláda povolává lékaře a sestry v důchodu

Britský státní zdravotnický systém NHS kvůli napjaté situaci v nemocnicích vyzývá někdejší lékaře a zdravotní sestry, aby se vrátili z důchodu do služby a podpořili boj proti nemoci COVID-19. Jde o paradoxní krok – právě senioři jsou touto chorobou nejvíce ohroženi a právě v nedostatečně vybavených ordinacích budou koronaviru vystaveni víc než jiní zaměstnanci.

Podle BBC se příslušné dopisy rozesílají více než 65 tisícům bývalých zdravotníků v Anglii a Walesu. V Británii se množí signály ohledně přetížení nemocnic, podobně jako ve Francii, přičemž zdravotníci v obou zemích také trápí nedostatek ochranných pomůcek.

Zapojení pracovníků, kteří už mají svou kariéru za sebou, bylo jedním z možných kroků uvedených v akčním plánu britské vlády zveřejněném na začátku měsíce. Tehdy měla Británie pouze několik desítek potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Dnes je jich v zemi více než tři tisíce, přičemž 144 nakažených už zemřelo. Sílí proto obavy z vyčerpání kapacit NHS.

Podle předních představitelů britského zdravotnictví jsou bývalí zaměstnanci potřeba pro posílení složek v první linii.

Apelují na kolegy, kteří NHS opustili v posledních třech letech, aby se znovu přihlásili do služby a pomohli v boji proti „nejvážnější globální zdravotní hrozbě v dějinách“. Kromě toho by také mohli být dočasně zapojeni medici, kteří jsou v posledním ročníku studií, píše BBC.

Vedle personálních problémů se v Británii podobně jako v jiných zemích skloňuje také nedostatek ochranných zdravotnických pomůcek či ventilátorů, které mohou pacientům s COVID-19 zachraňovat životy. Vláda slibuje, že vybavení zajistí a ohledně ventilátorů už apelovala na soukromý sektor, aby soustředil své prostředky na jejich výrobu.

„Je to neuvěřitelné. Během několika dní se některé přední technologické společnosti daly do díla a už dokázaly přijít s prototypy,“ řekl v pátek britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. „Potřebujeme všechno, co zvládnete vyrobit, a koupíme to od vás, protože když jich bude pro NHS moc, byla by to pro nás velmi příjemná starost, i další země po celém světě ventilátory potřebují. Žádný počet není příliš velký,“ vzkázal.

Zároveň řekl, že napříč NHS jsou stále volná lůžka na jednotkách intenzivní péče, až na jistá „ohniska“.