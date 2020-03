Přísní Češi a laxní Britové. Jak se liší boj proti koronaviru v obou zemích

„Británie trochu více riskuje,“ řekl Marc Mulhern, který v Praze pracuje jako bussines analytik.



„Myslím, že rozdíl je kromě odlišností mezi českou a britskou kulturou daný i tím, že v Česku budou volby daleko dříve než v Británii. Je daleko lehčí nic nedělat, když máte volby až za pět let,“ míní Mulhern. V Česku by měly být parlamentní volby za rok.



„Jakkoli česká opatření mohou vypadat jako těžko dodržovatelná, mám dojem, že se ukáže, že mohou zachránit lidské životy, v Česku zatím žádná oběť koronaviru není. Situace v Británii se mění každou hodinou a zřejmě si brzy vyžádá podobný režim,“ řekl Steven Yeats, který žije v Česku pět let a nyní pracuje v bydlišti v centru formou home office.

V Česku už přes týden platí stále se zpřísňující opatření, které vláda zavádí s odkazem na snahu o zabránění rychlému šíření viru. Celá země je v karanténě, zavřená je většina provozů služeb a lidé musejí nosit téměř kdekoli mimo svůj domov zakryté obličeje.

V Británii, kde je už sto obětí koronaviru, zatím nebyl omezen pohyb osob. Po velké kritice premiér Boris Johnson ve středu oznámil, že se od příštího týdne do odvolání zavřou všechny školy v zemi.

Přestože sám v minulosti podnikal v oboru stravování, to, že britská vláda nepřistoupila k rozhodnutí uzavřít bary a restaurace, vnímá Yeats jako protichůdné proti opatřením zaváděným skoro na celém světě. „Ekonomická pandemie, která následuje po uzavírání všeho možného v zemi, je jistě pádný argument, i když je to podle mě krátkozraké. Zdraví lidí musí být na prvním místě,“ míní otec desetiletého syna.

Mulhern ale připomíná, že britské restaurace nemají dle svých licencí, na jejichž základě podnikají, vždy možnost přeorientovat se na formu take-away nebo rozvoz jídla domů.

„Premiér zatím neuvedl, že by se tyto licence mohly měnit – restaurace by tak musely mít opravdu zcela zavřeno, zatímco v Česku mnohé mohou dál v provozu, byť omezeném, pokračovat,“ zmínil. Některé podniky v Británii se přesto s vědomím ušlého zisku rozhodly kvůli ochraně zdraví své provozy omezit či uzavřít.

Podle Mulherna Británie dlouho velmi málo komunikovala s občany, nesdělovala, co dělá, co se mění. „A i když je pro mě velmi těžké obdivovat někoho tak odporného, jako je pan (Andrej) Babiš, musím říci, že jeho vláda komunikuje velmi dobře,“ uvedl. „Jen čas ukáže, která opatření jsou dobrá, ale mám dojem, že britská opatření se přibližují těm českým,“ řekl s odkazem na středeční oznámení o chystaném uzavření škol.

„Zbytek mojí rodiny v Anglii si myslí, že země je příliš laxní a preferují česká opatření. Ale to se jim lehce řekne, když česká opatření nezažívají na vlastní kůži,“ myslí si Mulhern. „Sám bych byl pro něco mezi oběma variantami. Ale když se vrátím zase k rozdílným kulturám – výjimky typu pobyt v přírodě nebo parcích by ani nebyly v Británii srozumitelné. To by prostě muselo být vnímáno tak, že nikdo nesmí nikam v žádném případě,“ vysvětlil. Souhlasím s britským názorem, že lidé v karanténě mohou být časem z tohoto stavu otráveni, vyčerpáni.... česká vláda tomu zřejmě bude čelit, dodal.

Oba jeho rodiče patří mezi ty, které Británie označuje za klíčové zaměstnance, jimiž jsou učitelé či zdravotníci, takže rozdíly v opatřeních obou zemí jsou každodenní téma hovorů rodiny. „Myslím, že mí rodiče a babička vnímají, že česká podoba opatření je to, kam Británie také směřuje, takže se snaží tato opatření už předem u sebe aplikovat,“ uvedl.

V Británii zaznívá, že starší lidé by měli zůstat preventivně doma po další čtyři měsíce. Většina z těch, kterých by se to týkalo, to ale považuje za nemožné. „Podle mých informací dnes téměř nikdo v Británii nenosí roušku kromě zdravotníků. Všichni si pečlivě a pravidelně myjí ruce, ale moji rodiče ani babička stále ještě neplánují nosit roušku. Radši budou více času zavřeni doma,“ říká Mulhern.