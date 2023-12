Britovi hrozí deportace do země, v níž nikdy nebyl. Doplatil na brexit

Osmadvacetiletý Brit svůj příběh popsal pro list The Guardian. Narodil se ve čtvrti Lambeth na jihu Londýna přistěhovalcům z Portugalska. Sám portugalsky nemluví. Poté, co ho policie zadržela s drogami a taserem, dostal trest vězení. To ovšem není to nejhorší, co ho v životě potkalo.

Po brexitu začala v Británii platit nová pravila pro občany Evropské unie usvědčené z trestných činů, za které soud udělil víc než dvanáct měsíců vězení. A nečekaně se vztahují i na něj. Ministerstvo vnitra totiž na základě těchto pravidel rozhodlo o Limově deportaci do Portugalska, přestože tam nikdy nebyl.

Muž dostal za všechny přečiny čtyři a půl roku vězení, z čehož si odseděl zhruba dva roky. Po propuštění ho v říjnu loňského roku přestěhovali do imigračního centra na letišti Gatwick a předali mu příkaz k deportaci. Ještě před brexitem by přitom podobný scénář nastal jen v případě „závažných důvodů s ohledem na veřejnou bezpečnost“.

Lima se proti rozhodnutí odvolal s argumentem, že je rodilý Brit, který navíc ani nemá pas. Prý si o něj nikdy nepožádal, protože by na něj neměl peníze. „Jsem Brit a nikdy jsem neopustil zemi. Vůbec tomu nerozumím,“ říká. Dopis z úřadu ho podle jeho slov zničil. „Přijít o život, který jsem si v Británii vybudoval, by bylo devastující, psychicky i emocionálně,“ napsal v odvolání.

„Spojené království považuji za svůj domov, protože jsem tu strávil celý svůj život,“ pokračuje s tím, že chtěl po odchodu z vězení dát svému životu nový směr a „odčinit svá provinění“. „Bohužel jsem dostal příkaz k vyhoštění a po odpykání trestu jsem byl umístěn do detenčního centra. Příkaz k deportaci mě uvrhl do nejistoty a způsobil mi citové a finanční strádání,“ dodal.

Limův právník Naga Kandiah také uvedl, že je „šokující“, že ministerstvo nemělo o mužově životě ve Velké Británii vůbec žádný záznam. Resort příběh Dmitryho Limy odmítl komentovat.

Britská vláda už nicméně na případy, jako je ten Limův, začala myslet a přišla se zákonem, který by měl situaci řešit. Nově bude s občany EU, kteří přišli do Británie před rokem 2000, zacházet jako s Brity. Problém je, že tento zákon ještě neprošel.

Počátkem prosince podepsala vláda Rishiho Sunaka novou smlouvu o deportaci migrantů se Rwandou. Týká se žadatelů o azyl, kteří se na britské ostrovy dostanou nelegální cestou přes Lamanšský průliv. Došlo na to necelé tři týdny poté, co britský nejvyšší soud označil předchozí plán na deportaci migrantů do Rwandy za nezákonný. Londýn navíc hodlá omezit i legální migraci. Nová smlouva podle ministra vnitra Jamese Cleverlyho obsahuje mechanismy, které budou bránit vypovězení migrantů do země jejich původu.