Cestování do Británie se změní. Od pátku raději s pasem a pojištěním

Přehled nejdůležitějších změn ● Klasické turistické cesty do 6 měsíců, například dovolené, návštěvy příbuzných nebo krátké studijní kurzy, nebudou podmíněné vízem. Do 30. 9. 2021 je možné cestovat s občanským průkazem, poté již pouze s pasem. MZV však doporučuje cestovat s cestovním pasem už nyní. Není možné v rámci turismu ve Velké Británii pracovat nebo žádat o sociální dávky. ● Pracovní cesty do 6 měsíců nebudou podmíněné vízem. Příkladem takové cesty je obchodní jednání či vědecká konference. ● Dlouhodobé pracovní cesty nad 6 měsíců budou podmíněné vízem. Žádat bude možné online. ● Krátkodobé studium do 6 měsíců, kdy student nebude čerpat příspěvky z britských veřejných financí (tj. student si kompletně hradí náklady na ubytování, studium atd.), nebude podmíněné vízem. ● Dlouhodobé studium nad 6 měsíců bude podmíněno studentským vízem, pro které musí žadatelé získat min. 70 bodů v imigračním systému (na základě finančního zajištění, odpovídající znalosti angličtiny nebo aktuálního dosaženého vzdělání). O vízum je možné žádat online půl roku před odjezdem, poplatek činí 348 liber (cca 10 tisíc korun). ● Nutnost komerčního cestovního pojištění i pro krátkodobý pobyt. Evropský průkaz zdravotního pojištění již v Británii nebude platit. ● Na telefonické hovory z/do Velké Británie se budou vztahovat roamingové sazby mimo EU. Je proto nutné se připravit vyšší poplatky.