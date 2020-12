Babiš: Brexit s dohodou je skvělá zpráva pro statisíce lidí a obchodníků

„Je ovšem potřeba zdůraznit, že dohodu, kterou dojednal Michel Barnier, teď musí velmi rychle prostudovat a odsouhlasit všechny členské státy. Pevně věřím, že se to podaří a dohoda začne platit 1. ledna 2021. My pro to uděláme všechno,“ uvedl Babiš.

Na sociálních sítích premiér poznamenal, že po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Pro EU a Spojené království je do historický okamžik, dodal.

Andrej Babiš @AndrejBabis Po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Diky @MichelBarnier za dohodu, se kterou UK souhlasí. Pro a je to historický okamžik. Brexit s dohodou je skvělá zpráva pro statisíce lidí a obchodníků! oblíbit odpovědět

Dohodu vítají také další čeští politici. „Máme s Velkou Británií mimo jiné silné ekonomické vztahy, je to významná země pro náš export, řada našich občanů působí ve Velké Británií, dohoda je pro nás důležitá,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Podle europoslance ODS Jana Zahradila by nedohoda znamenala další ránu pro obě ekonomiky postižené koronavirovou krizí. „Nepátrejme nyní, kdo ustoupil více, ale pusťme se rychle do ratifikace,“ vyzval Zahradil.

„Je samozřejmě dobrou zprávou, ze se nakonec dohoda zdařila. Jak pro Českou republiku a celou EU, tak zejména pro Británii,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Úplně nejlepší by ale podle ní bylo to, kdyby žádný odchod Británie z unie nenastal.

„Jedná se o obrovskou úlevu a dobrou zprávu nejen pro Evropskou unii a Velkou Británii, ale také pro Českou republiku, pro níž je Británie významný obchodní partner,“ poznamenal předseda sněmovního zahraničního výboru a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.

Podle místopředsedy výboru Jaroslava Bžocha dohoda ukazuje, že unie a Británie chtějí dál zůstat partnery a navzájem se podporovat. „Nacházíme se uprostřed pandemie covidu-19 a odchod Spojeného království bez dohody by mohl znamenat velké ekonomické ztráty, chaos a zmatek,“ uvedl Bžoch. Mrzí ho, že se Británie rozhodla nepokračovat ve studentském programu Erasmus+. „Beru to jako velkou chybu,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman dojednání smlouvy v pátek podle mluvčího Hradu komentovat nebude.



Dohodu vítají také v zahraničí

Německá kancléřka Angela Merkelová označila dohodu za historickou, bude podle ní základem nových vztahů. Výsledek přivítal i irský premiér Micheál Martin či předseda italské vlády Giuseppe Conte. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že s Británií dál povede dialog o Gibraltaru.



Úřad britského premiéra Borise Johnsona ve čtvrtek oznámil, že se Evropská unie a Británie se dohodly na podobě budoucích vztahů po konci přechodného období po brexitu. „Podepsali jsme první dohodu o volném obchodu založenou na nulových tarifech a nulových kvótách, jaké kdy s EU bylo dosaženo,“ popsal Johnson s tím, že nyní má Británie moc nad svým osudem.

„Vše, co bylo Britům slíbeno během referenda v roce 2016 a v loňských parlamentních volbách, je touto dohodou splněno,“ řekl britský premiér. Dosažená dohoda s EU je podle něj dobrá pro celou Evropu. „EU bude spojencem Británie a za dveřmi bude mít prosperující zemi,“ uvedl.

Boris Johnson: Nebylo to lehké, ale je to dobrá dohoda: