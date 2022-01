Johnson čelí vzpouře svých poslanců. Adeptů na křeslo premiéra je několik

Johnson, který se dostal do nejvyšší funkce se slibem dokončit brexit, získal v roce 2019 v předčasných volbách 365 z celkových 650 křesel v Dolní sněmovně. To pro konzervativce představovalo nejvýraznější parlamentní většinu od vítězství Margaret Thatcherové v roce 1987. Premiér však nyní čelí výzvám k rezignaci po sérii odhalení o večírcích v jeho sídle během loňských a předloňských lockdownů.

Voličská podpora konzervativců se propadla ke 30 procentům, úrovni, na níž byla naposledy před Johnsonovým nástupem do funkce. Labouristé jsou nad 40 procenty.

12. ledna 2022

Johnson se za setkání opakovaně omluvil a uvedl, že o mnoha z nich nevěděl, ačkoli 20. května 2020 se jedné z těchto akcí zúčastnil. Tvrdí, že ji považoval za pracovní setkání. Mezi jeho spolustraníky však sílí názory, že by měl rezignovat.

Aby bylo možné zpochybnit Johnsonovo vedení strany, musí 54 z 360 konzervativních poslanců napsat předsedovi poslaneckého klubu konzervativců známého jako Výbor 1922 dopis o vyslovení nedůvěry.

Plánuje to nejméně 20 poslanců, kteří získali mandát v posledních parlamentních volbách, uvedl list The Daily Telegraph. Podle něj už dopis odevzdalo 11 zákonodárců. „Jedenáct členů Konzervativní strany z roku 2019 dnes ráno předložilo dopisy o vyslovení nedůvěry Borisi Johnsonovi,“ uvedl na Twitteru novinář Christopher Hope.

„Skupina poslanců z roku 2019 napíše dopisy, aby se pokusila dosáhnout hranice 54 zákonodárců pro zahájení hlasování,“ uvedla politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. Podle novinářky se jim možná podaří tohoto čísla dosáhnout.

Analýza britského deníku The Times ukázala, že předsedu vlády kritizovalo kvůli večírkům 58 poslanců. Dopisy jsou nicméně důvěrné, takže předseda Výboru 1922 je jedinou osobou, která ví, kolik zákonodárců je skutečně napsalo.

Memento Mayové. A kdo by byl nástupce?

Pokud by se sešlo potřených 54 hlasů, následovalo by tajné hlasování všech poslanců o Johnsonově setrvání. Kdyby šéf konzervativců odolal, po dobu jednoho roku by nemohl čelit dalšímu. Přesto by neměl vyhráno, mohl by být donucen k odstoupení tlakem svého okolí, tak jako Theresa Mayová, jež předtím hlasování o důvěře také vyhrála.

Johnson v pondělí promluví v parlamentu. Očekává se, že jeho kabinet schválí plány na uvolnění některých koronavirových opatření, která nedávno zavedl, aby zmírnil šíření nemoci covid-19.

Mezitím britská média vyjmenovávají politiky, kteří by ho případně v čele konzervativců, a tedy i vlády, mohli nahradit.

Patří mezi ně například ministryně zahraničí Liz Trussová, ministr financí Rishi Sunak, bývalý ministr zahraničí Jeremy Hunt, který s Johnsonem v roce 2019 ve volbě lídra strany prohrál, dále ministryně vnitra Priti Patelová, šéf resortu zdravotnictví Sajid Javid, ministr obchodu Kwasi Kwarteng nebo ministr školství Nadhim Zahawi.

Příští volby do Dolní sněmovny se mají konat nejpozději v květnu 2024.