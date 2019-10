Dohoda o brexitu závisí na sobotním hlasování v britském Westminsteru

Schválení nové dohody je nyní převážně v rukou britského parlamentu. Ten evropský, který ji musí schválit také, je podle jeho předsedy Davida Sassoliho připraven udělat vše pro to, aby se přijetí dohody podařilo a Velká Británie tak stihla odejít z Evropské unie v termínu – tedy do konce října.

Britský premiér Boris Johnson, který se zúčasnil jednání Evropské rady od svého jmenování vůbec poprvé, působil celý den na summitu EU v Bruselu velmi sebejistě. Od poledního oznámení, že je nová dohoda na stole, hýřil optimismem, že tato dohoda je dobrá a že přichází čas, kdy se konečně podaří dovést brexit ke zdárnému konci. Nicméně jeho sebedůvěra bylo to jediné, čím se lídry snažil přesvědčit, že tentokrát britský parlament dohodu už přijme.

K tomu je potřeba nadpoloviční většina britských poslanců, kterou nyní Johnson nemá. Ve Westminsteru se kvůli tomu sejdou už tuto sobotu, kdy budou hlasovat. Vyhráno tak zatím ještě vůbec není.

Podle premiéra Andreje Babiše působil britský předseda vlády během jednání evropských lídrů velmi sebejistě. A jeho projev před sedmadvacítkou byl konkrétní a stručný. „Přišel a řekl nám, že je strašně rád, že je s námi, a také poznamenal, že doufá, že i naposledy,“ vylíčil po skončení jednání Rady Babiš.

Možný odklad brexitu, pokud by dohoda přes Dolní komoru o víkendu neprošla, Johnson vyloučil. „Kolegové se ho ptali na to, že to už jsme slyšeli i předtím od paní Theresy Mayové, ale myslím, že je zbytečné o tom nyní spekulovat a uvidíme v sobotu. Pokud by to nedopadlo, což doufám, že se nestane, je jasné, že budeme muset nějakým způsobem rozhodnout, co dál,“ řekl premiér Babiš. O jaký způsob by šlo, není jasné.

Nová dohoda o odchodu Velké Británie je kompromisem pro obě strany, zejména pak pro britskou stranu. Nad dohodou vyjádřili oba předsedové, jak Jean-Claude Juncker za Evropskou komisi, tak i předseda Evropské rady Donald Tusk, radost, nicméně přiznali, že ze samotného aktu opouštění ji ovšem nemají.

Po konci jednání zasedli premiéři a prezidenti ke společné pracovní večeři. Během ní by měli projednat témata rozšiřování EU nebo aktuální situaci ohledně Turecka. Summit bude pokračovat i během pátečního dopoledne. Na programu by lídři EU měli mít rozpočet EU na následujících sedm let.