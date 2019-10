Zvrat konečně nastal. Brexit je 31. října a s dohodou, soudí český vyslanec

„Ten zvrat konečně přišel, když se setkal britský premiér s irským premiérem,“ říká Sečka o jednáních o brexitu, která se dlouho zdála bezvýchodná. Právě setkání Borise Johnsona a Lea Varadkara v minulém týdnu jim ale dodalo nový impuls, takže i hlavní vyjednavač EU Michel Barnier je přesvědčen, že je dohodu o brexitu stále ještě možné uzavřít tento týden.



Také podle Sečky se právě teď naskýtá dobrá příležitost. „To, co doléhá do mých uší, je to, že se dá udělat nějaká obecná dohoda o principech. Když už bude ta dohoda o principech na obou stranách potvrzená, tak potom se dá udělat ten právní text,“ konstatoval velvyslanec. Konkrétní smlouva by se podle něj uzavřela až po 31. říjnu, což by ale brexitu k tomuto datu nemělo bránit.

Hlavní problém týkající se takzvané irské pojistky by obecná dohoda podle informací českého velvyslance mohla vyřešit tak, že by z Evropské unie formálně vystoupila celá Británie, tedy včetně Severního Irska, které by se ale zároveň po dohodě s Londýnem dobrovolně zavázalo, že bude dodržovat část unijních pravidel.

Neposkvrněná svébytnost

„Nebude porušena suverenita, nepůjde to z Bruselu, ale půjde to z Londýna. Ale výsledek může být stejný,“ říká Sečka, podle něhož právě suverenita a její možné omezení hraje pro Británii v celé otázce brexitu klíčovou roli.

V praxi by taková dohoda vedla k tomu, že by mezi Irskem a Severním Irskem, které by nadále bylo součástí jednotného trhu, nevznikla žádná tradiční hranice, čehož se kvůli možnosti obnovení dlouholetého konfliktu obává EU. Nové kontrolní body by ale vyrostly mezi Severním Irskem a Velkou Británii a mezi Irskem a Velkou Británií. „V případě, že evropská cla budou vyšší, tak to zboží, které poputuje z Británie do Irska, se bude muset doclít někde v přístavu. A když to bude obchod, který bude severoirsko-britský, tak potom to doclení bude kompenzováno těm podnikatelům vládou. Taková je asi představa,“ vysvětluje.

Takováto „vnitrobritská zbožová úprava“ by podle Sečky mohla uspokojit všechny strany. „Irové musí být spokojeni, protože nedojde k rozdělení ostrova, bude fungovat vnitroirská ekonomika, nenaruší se to páteční ujednání (Velkopáteční dohoda – pozn. ČTK), to je strašně klíčové. Evropská unie bude mít v nějaké fázi garance, že bude ochráněn jednotný vnitřní trh,“ říká. A Británie potvrdí svou suverenitu.

Český velvyslanec má za to, že je možné takové dohody dosáhnout do 19. října, tedy do dne, kdy britské vládě vyprší čas daný parlamentem, aby prosadila dohodu o podmínkách brexitu, nebo aby získala svolení zákonodárců k brexitu bez dohody. Při nesplnění obou podmínek opatření ukládá vládě povinnost dojednat nový odklad brexitu.

Sečka je přesvědčen, že podobná dohoda má šanci na to, aby v britském parlamentu získala většinu. „Já myslím, že to k tomu nazrává,“ podotýká. „Nakonec zdravý politický rozum snad zvítězí, tahleta věc se uzavře,“ říká a dodává, že brexit je pro Británii břímě, kterého se musí zbavit, aby se mohla pohnout dál.