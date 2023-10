VIDEO: Výtržník v britském McDonaldu vysypal živé myši v barvách Palestiny

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Velká Británie zaznamenává nárůst případů antisemitismu od doby, kdy Izrael zahájil bombardování Pásma Gazy a následně pozemní ofenzivu v reakci na útok radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října, při němž zahynulo na 1 400 lidí. Stejně jako jinde ve světě se i v Británii objevují zprávy o napadeních, slovních urážkách a poškozování majetku.

Video na sociálních sítích ukazuje muže s pokrývkou hlavy v palestinských barvách, jak nese krabici s hlodavci, z nichž někteří jsou ve stylu palestinské vlajky obarveni na zeleno, červeno a černo. Poté, co před zraky zděšených zákazníků krabici vyklopí na zem, zakřičí nadávku vůči Izraeli.

„Vyšetřujeme případ poté, co včera (v pondělí) kolem 17:30 někdo hodil živé hlodavce do restaurace na Watson Road,“ uvedla britská policie. „Chápeme, že to způsobilo rozrušení, a za žádných okolností to není přijatelné,“ dodala s tím, že případ se vyšetřuje jako narušení veřejného pořádku.

Incident potvrdila i společnost McDonald’s. „Restauraci jsme plně vyčistili a přivolali partnerskou firmu na boj proti škůdcům k provedení kompletní kontroly,“ uvedla.

Před dvěma týdny izraelská pobočka McDonald’s uvedla, že poskytla izraelským vojákům tisíce jídel zdarma. Franšízy amerického hamburgerového gigantu v některých muslimských zemích, jako je Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Turecko, se od tohoto kroku distancovaly.

V Londýně i jinde v Británii se v uplynulých dnech konaly rozsáhlé demonstrace na podporu Palestinců s výzvami k příměří v Gaze a k zastavení obléhání této enklávy ze strany Izraele.