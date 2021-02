Stoletý veterán, jenž vydělal miliony zdravotníkům, je s covidem v nemocnici

Premiér Boris Johnson veterána z druhé světové války označil za inspirativní osobnost a popřál mu plné zotavení. Informovala o tom agentura Reuters.

Veteránovi z druhé světové války se na jaře podařilo vybrat 33 milionů liber (přes 974 milionů Kč) pro systém veřejného zdravotnictví NHS, který byl vystaven náporu v souvislosti s pandemii covidu-19. Dokázal to tím, že s pomocí chodítka před svými stými narozeninami, které oslavil 30. dubna, stokrát urazil vzdálenost 25 metrů kolem své zahrady.

Následně také společně se zpěvákem Michaelem Ballem nahrál předělávku písně You’ll Never Walk Alone, jejíž výtěžek rovněž putoval na podporu zdravotníkům. Napsal autobiografii, pomohl zřídit nadaci a v červenci byl královou Alžbětou II. povýšen do rytířského stavu.



Původně Moore doufal, že se mu podaří vytěžit 1000 liber. Nakonec si však výběrem rekordní částky za charitativní pochod a tím, že se stal nejstarším člověkem, který se umístil se svou písní na prvním místě hlavních britských hitparád, vysloužil dva zápisy do Guinnessovy knihy rekordů.

Veteránova dcera Hannah Ingramová Mooreová v neděli uvedla, že se její otec v uplynulých týdnech léčil se zápalem plic a minulý týden se u něj prokázal koronavirus. „Byl doma do dneška, kdy potřeboval pomoc s dýcháním. Lečí se teď na lůžkovém oddělení, není však na jednotce intenzivní péče,“ uvedla na twitteru.

O veteránovi také píše celá řada britských novin. „Modlete se za Toma,“ stojí v titulku na přední straně bulváru The Sun.

Británie aktuálně očkuje proti covidu-19 seniory, televize Sky News ale s odkazem na Mooreovu rodinu uvedla, že veterán zatím kvůli léčbě zápalu plic očkován nebyl.

