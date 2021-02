Rodina pochovala veterána Moorea, procházkami vybral miliardu pro zdravotníky

V souladu s britskými protipandemickými omezeními se pohřbu v bedfordském krematoriu ve střední Anglii zúčastnilo jen osm členů Mooreovy nejbližší rodiny: dvě dcery, jejich manželé a čtveřice vnoučat. Ceremoniál přenášela televize.

Moore se stal loni britským národním hrdinou. Loni v dubnu se rozhodl uspořádat sbírku na pomoc britskému zdravotnictví, které se potýkalo s první vlnou epidemie covidu-19. Slíbil, že denně ujde desetkrát 25 metrů z jedné strany své zahrady na druhou a do svých stých narozenin, které oslavil 30. dubna, vzdálenost přejde celkem stokrát. Původně chtěl Moore vybrat touto akcí tisíc liber. Nakonec shromáždil 33 milionů liber.

Rodina je na něj pyšná, ocenila ho i britská královna

„Tati, jsem na tebe pyšná,“ řekla ve smutečním proslovu dcera Lucy Teixeiraová. „Jsem pyšná na to, čeho jsi dosáhl za celý život, a zejména loni. Sice jsi odešel, ale tvůj odkaz a tvá verva zůstávají,“ dodala.

Během ceremoniálu zazněla mimo jiné píseň You’ll Never Walk Alone, jejíž verzi Moore nahrál se zpěvákem Michaelem Ballem, dále symbol protinacistického odporu The White Cliffs of Dover v podání loni zesnulé Very Lynnové či verze písně Smile, kterou nazpíval Michael Bublé. Moore si též v chystané biografii vyžádal píseň My Way Franka Sinatry.

Rakev zabalenou do vlajky Spojeného království přenesla šestice vojáků yorkshirského pluku. Posléze 14 vojáků čestné stráže vypálilo tři salvy a nad místem přeletěl další veterán druhé světové války, konkrétně letoun C-47 Dakota.



Královna Alžběta v červenci pasovala Moorea na rytíře. Bílý dům po jeho smrti uvedl, že „svým životem a činy inspiroval miliony dalších lidí“. Poslední měsíce života veterán strávil psaním své biografie.