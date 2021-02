Zemřel veterán, který pro britské zdravotníky vybral miliardu. Podlehl covidu

O Mooreově smrti informují britská média, jeho skon oznámil také twitterový účet věnovaný oblíbenému veteránovi. „Jsme tak vděčné, že jsem s ním jeho poslední hodiny na tomto světě mohly být. Hannah, Benjie a Georgia u jeho postele a Lucy přes FaceTime,“ uvedly jeho dcery.

„Strávily jsem hodiny povídáním, vzpomínáním na své dětství a naši skvělou matku. Společně jsme se smáli i plakali. Poslední rok života našeho otce nebyl nic míň než pozoruhodný,“ pokračují.

„Omládl a zažil věci, o jakých jen snil. I když v mnoha srdcích strávil pouhou chvíli, byl neuvěřitelný otec a dědeček a v našich srdcích zůstane navždy,“ dodávají v prohlášení citovaném listem The Guardian s tím, že britští zdravotníci Mooreovi poskytli výjimečnou péči. „Dali nám s ním mnohem víc let, než jsme si uměli představit,“ říká vděčná rodina.

Stoletý Brit stokrát přešel zahradu a vybral pro zdravotníky miliony liber:

19. dubna 2020

Veteránovi z druhé světové války, který sloužil v Barmě, Indii i na Sumatře, se loni na jaře podařilo vybrat 33 milionů liber (přes 974 milionů korun) pro systém veřejného zdravotnictví NHS, který byl vystaven náporu v souvislosti s pandemii covidu-19.

Dokázal to tím, že s pomocí chodítka před svými stými narozeninami, které oslavil 30. dubna, stokrát urazil vzdálenost 25 metrů kolem své zahrady. Následně se zpěvákem Michaelem Ballem nahrál verzi písně You’ll Never Walk Alone, jejíž výtěžek rovněž putoval na podporu zdravotníkům.

Napsal autobiografii, pomohl zřídit nadaci a v červenci byl královnou Alžbětou II. povýšen do rytířského stavu. „V posledních dnech hodně mluvil o uplynulých dvanácti měsících a o tom, jak se cítí být hrdý, že zanechá odkaz v podobě nadace,“ podotkly Mooreovy dcery.



Velká Británie nyní očkuje proti covidu-19 seniory, Moore však podle rodiny vakcínu nedostal, protože bral léky na zápal plic. Soustrast rodině zesnulého veterána už vyjádřili mimo jiné královna Alžběta II. či ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Britský premiér Boris Johnson na Twitteru uvedl, že „kapitán sir Tom Moore byl hrdinou v nejpravdivějším smyslu toho slova“. „V temných dnech druhé světové války bojoval za svobodu a tváří v tvář naší nejhorší poválečné krizi nás všechny sjednotil, povzbudil nás a ztělěsnil triumf lidského ducha,“ napsal.

Kapitán Tom Moore zemřel: