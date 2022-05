Dobrovolníci vyrábí nonstop. Vesty, protitankové zátarasy i maskovací sítě

O starém průmyslovém komplexu přetvořeném na dobrovolnickou dílnu informovala americká tisková agentura AP. Dobrovolníci tu vyrábějí neprůstřelné vesty, protitankové překážky i maskovací sítě. To je ale teprve začátek všech aktivit, do nichž se místní z vlastní iniciativy pustili.

Dobrovolníci v Záporoží zhotovují i přenosná kamna či závěsy na pušky pro ukrajinské vojáky. Jedna sekce se také specializuje na vozidla, jiná zase přestavuje na sanitky. Další organizuje dodávky potravin a zdravotnických potřeb.

Vzhledem k tomu, že frontová linie je od města vzdálená pouhých 50 kilometrů a poptávka ze strany ukrajinského vojska je obrovská, pracují některé úseky nepřetržitě na směny. Týká se to zejména úseku, který vyrábí neprůstřelné vesty.

Pomáhají právníci i módní návrhářky

Celou dobrovolnickou operaci inicioval Vasyl Busharov, občan ze Záporoží, a jeho přítel Hennadij Vovčenko. Ten provozoval firmu na výrobu nábytku, která nesla název Palianycja. Jedná se o název pro druh ukrajinského černého chleba, který podle mnoha Ukrajinců Rusové nedokážou správně vyslovit.

Provoz je zcela závislý na dobrovolnících, kterých je nyní více než 400. Složení je ovšem velmi pestré. Zapojili se všichni od krejčích přes řemeslníky až po právníky. Kromě těch, kteří se podílejí přímo na výrobě, jsou mezi dobrovolníky také řidiči rozvážející humanitární pomoc a zdravotnické vybavení zakoupené z finančních darů.

Dobrovolnice Olena Greková, která pracuje jako módní návrhářka, byla v době, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, pracovně v Thajsku. Zpočátku prý přemýšlela, zda to není znamení od Boha, že se nemá vracet. Její manžel a dva dospělí synové na ni naléhali, aby to nedělala. „Ale rozhodla jsem se, že se musím vrátit,“ řekla. Dodává, že se tu cítí více než potřebná.

S Busharovem se znala léta. Na Ukrajinu se vrátila 3. března, druhý den si shromáždila vybavení a 5. března už byla v Palianycji. Od té doby tam tráví téměř každý svůj den.

„Přechod od navrhování plesových šatů k vytváření funkčních neprůstřelných vest byl pro mě novou zkušeností“, řekla Greková. Pro své návrhy vest, které mají přidané pancéřové pláty, však hledala zpětnou vazbu u vojáků. Nyní se podílí na výrobě několika verzí, včetně prototypu letní vesty.

Pro mnoho dobrovolníků je tato činnost osobní

V jiné části průmyslového komplexu vyrábí bývalý nábytkář Ihor Prytula maskovací sítě. Do Palianycji nastoupil již na začátku války. Sám má zkušenosti z armády, proto pro něj bylo snadné získat od vojáků zpětnou vazbu o tom, co přesně potřebují.

Jeho sedmadvacetiletý syn zahynul koncem března, když pomáhal evakuovat lidi ze severoukrajinského města Černigov. Válka je podle něj zlá a znamená pouze smrt. „Věřte mi, vím to,“ řekl. „Je to zlé, jsou to slzy, je to smutek.“

Stovky lidí každý den

Výzva k dobrovolníkům putovala bezprostředně po zahájení válečného konfliktu. Busharov svůj projekt oznámil na Facebooku 25. února. Druhý den se přihlásilo 50 lidí. „Další den 150 lidí, další den 300 lidí. A všichni společně se snažíme ochránit naše město,“ uvedl iniciátor projektu.

Prvním výrobkem vůbec se stal Molotovův koktejl, a to pro případ, že by ruští vojáci postupovali na Záporoží. Za deset dní jich vyrobili 14 000. Později se pustili i do výroby protitankových překážek známých jako ježci. Jedná se o tři velké kovové nosníky pospojované pod úhlem, které se používají jako součást obrany města.

Další naléhavou potřebou se ovšem brzy staly zejména neprůstřelné vesty. Pro ukrajinské vojáky je jich nedostatek. Naučit se je vyrábět, ovšem nebylo podle Busharova snadné. „Trvalo mi dva dny a tři bezesné noci, než jsem pochopil, co je potřeba udělat,“ dodal souhlasně Vovčenko.

Tým dobrovolníků zkoumal různé druhy oceli a testoval je. Pak se jim podařil průlom. „Ukázalo se, že velmi dobré vlastnosti má ocel používaná na zavěšení automobilů,“ řekl Vovčenko. Zkušební deska z oceli pro zavěšení automobilů vykazovala desítky stop po kulkách, ale žádná nepronikla dovnitř.

Pomoc je reálná, vesty zachraňují život

Vesty a vše ostatní, co se v Palianycji vyrábí, firma poskytuje zdarma vojákům. Těm stačí, aby o ně požádali a prokázali, že pracují v armádě. Každá vesta je navíc očíslovaná a na každé je také štítek s poznámkou, že není na prodej.

Palianycja zatím za dva měsíce vyrobila 1 800 neprůstřelných vest, uvedl Busharov a dodal, že na seznamu čekatelů je zhruba 2 000 dalších vojáků z celé Ukrajiny.

Vovčenko také uvedl, že slyšel už o 300 lidech, kterým vesty zachránily život „Je to neuvěřitelně inspirující a nutí nás to jít dál,“ dodal.