Uprchly z Ukrajiny, teď šijí v Česku neprůstřelné vesty pro své muže a bratry

„Jejich motivace je tedy maximální,“ řekl Petrův. Připomíná, že firma nevyrábí úplné vesty, ale obaly na balistické pláty, které se do nich doplní. Vyrábí je pro společnost Post Bellum, která je pak kompletuje a dodává na Ukrajinu tamní domobraně. Muži, kteří nejsou vojáky, často podle něj nemají žádné podobné ochranné prostředky.



„Jsme malá firma, od nápadu k uskutečnění myšlenky uběhl týden,“ vysvětluje Petrův a popisuje, jak se rychle musely sehnat stroje a celá výroba se transformovala na jiné výrobky.

„Přestavěli jsme dílnu na výrobu nosičů na balistické pláty a šijeme je proto od rána do noci. Dali jsme tak práci 15 ukrajinským ženám, které teď s námi ve dvou směnách nosiče pro ukrajinské muže a syny šijí. Rádi bychom jich co nejdříve na Ukrajinu poslali co nejvíce,“ píše firma na svém Facebooku.

Brašnářství Tlustý a spol. Pátek, zas pátek. Co že děláme? Šijeme vesty, až se z nás kouří. Natália, Nadia, Tatiana, Maria, Halina, Lena, Svetlana, Aljona, Diana, Inna...



Každý den ušijí skoro sto nosičů balistických plátů. Stovky hodin práce, a přitom tak malá kapka v moři. Vědí, proč to dělají. Doufají, že sto manželům, synům a tátům od rodin mohou zachránit život. Některé mají syny a manžele přímo na bojišti.



Petrův říká, že by nikdy nečekal, že bude firma šít něco takového jako jsou obaly na neprůstřelné vesty. „Ale dokud padají na Ukrajinu bomby a střílejí se tam lidé, tak šijeme! Pokud zachrání aspoň několik chlapů od rodin, má naše snažení smysl! Už aby ta válka skončila!“ dodává.

Kam se síla napře, tam se Země pohne

Mezi svými zákazníky, kterým se transformace výroby podle ohlasů vesměs líbí, vyhlásila firma sbírku Daruj vestu Ukrajině, z níž se bude kupovat další materiál na nosiče balistických plátů. Také se z ní budou platit mzdy ukrajinských děvčat, které v dílně vesty šijí. Akce není vyhlášena jako veřejná sbírka podle zákona. Ti, kdo zatím nejsou zákazníky firmy, si mohou koupit benefiční klíčenku Daruj vestu Ukrajině.



„Kam se síla napře, tam se Země pohne!“ věří Petrův a vypráví o mamince, která v dílně šije a na konci směny utíká do hotelu nakojit své tříměsíční miminko, s nímž z Ukrajiny přišla. „Musí to pro ni být velmi obtížné, ale chtěla pracovat a pomáhat,“ dodává.

Projekt s šitím vest bude podle něj pokračovat akcí, kterou pracovně zatím nazývá Od ukrajinských maminek pro české maminky. Měly by při něm vznikat textilní doplňky do bytů, do dětských pokojíčků, například kapsáře pro uložení všemožných věcí či hraček. A věří, že šití těchto výrobků snad nahradí šití neprůstřelných vest, že válka na Ukrajině brzy skončí.