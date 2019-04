Alabamští vězni se vraždí a znásilňují. Dozorců je málo, úřady to neřeší

„Stát rutinně porušuje ústavní práva vězňů umístěných ve věznicích v Alabamě tím, že je nedokáže ochránit před násilím a sexuálním zneužíváním ze strany ostatních vězňů a nedokáže jim zajistit bezpečné podmínky,“ uvedli vyšetřovatelé z amerického ministerstva spravedlnosti v dopise určeném alabamské guvernérce Kay Iveyové.



Podle federálních úřadů dochází k porušování zákona systematicky. Výrazně k tomu přispívají nedostatky v personálním zabezpečení i dohledu.

Alabamě vyšetřovatelé vytýkají také neschopnost kontrolovat distribuci drog a střelných zbraní uvnitř třinácti vězeňských komplexů, které pojmou až šestnáct tisíc mužských trestanců.

Jako odstrašující příklad uvádějí vyšetřovatelé týden v září 2017, kdy jediná věznice v Alabamě zaznamenala vraždu, tři případy pobodání, šest krvavých rvaček, dva incidenty spojené s drogami, čtyři případy sexuálního zneužívání a smrtelné předávkování drogami. Alabamské věznice mají navíc největší míru vražd mezi podobnými zařízeními ve Spojených státech.

Podle oficiálních údajů zavraždili trestanci v alabamský věznicích od ledna 2015 do června 2018 sedmadvacet vězňů, skutečné počty budou však pravděpodobně vyšší.

„Existuje mnoho případů, kdy je v úmrtních listech zapsaná smrt z přirozených příčin, přestože ji ve skutečnosti způsobilo násilí mezi vězni,“ uvádí zpráva ministerstva spravedlnosti.

