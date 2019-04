Přistěhovalec v Irsku znásilňoval nevlastní dceru. Myslel, že je to legální

Během výslechu se přistěhovalec k sexuálnímu zneužívání přiznal. Dívku měl podle své výpovědi zneužít třikrát během roku 2017. Soudu ale sdělil, že si zprvu myslel, že je jeho jednání v Irsku legální. Po rozhovoru se svým obhájcem nakonec akceptoval, že se dopustil trestných činů.

Nepřiznal se však k dalším dvanácti znásilněním a jiným druhům zneužití, kterých se měl na dívce dopustit během let 2011 až 2017. Odmítl také, že by dívku sexuálně zneužíval potom, co ho nahlásila na policii v červenci 2017.

Soudci vzali v potaz to, že je muž ze zahraničí a neumí dobře anglicky. To mu pobyt ve vězení ztíží. Přihlédli ale také k jeho čistému trestnímu rejstříku. To, že si odsouzený myslel, že jsou jeho činy legální však v potaz nebrali.



Zneužívaná dívka se po vyslechnutí rozsudku zhroutila. „Občas se cítím, jako bych byla na dně oceánu. Kde není žádné světlo,“ sdělila serveru The Irish Times. Odsouzeného muže již nechce nikdy vidět. Dále sdělila, že má nyní nízké sebevědomí, trpí úzkostmi a stresuje se. Navíc nemůže spát a její prospěch ve škole se zhoršil.



Soudci muže uznali vinným ve všech výše zmíněných obviněních v lednu 2019. Oběti bylo v čase spáchání trestných činů mezi 11 a 16 lety. „Tyto přečiny byly obzvlášť vážným znásilněním dítěte,“ sdělil The Irish Times soudce Michael White. „Zničilo to jakoukoliv důvěru dítěte v muže, jakožto autority,“ dodal.



Dívka se po letech zneužívání v červnu 2017 odhodlala svěřit rodině. To jí bylo patnáct. Potom podala stížnost na policii. Konkrétní počet zneužití oběti policisté odhalili ve spolupráci s její rodinou. Násilník se k provinění nevědomky přiznal během nahrávaného telefonního rozhovoru, kdy po dítěti žádal sex. Nabízel mu za něj 200 euro (5 000 korun).

„Můj klient ví, že udělal špatnou věc. Přiznává se k třem případům sexuálního zneužití. Svou vinu v ostatních případech odmítá,“ sdělil The Irish Times mužův obhájce Damien Colgan.



Dodal, že odsouzený má čistý trestní rejstřík, dobrou pracovní historii a dodržel všechny podmínky kauce. Dále požádal soud, aby vzal v úvahu, že muž by si trest odsloužil v irském vězení jako cizinec.