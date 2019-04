Zakažme jógu. Ruské věznice zasáhly z obav před homosexuálními orgiemi

„Jóga podněcuje nekontrolovatelné sexuální vzrušení, které může vést k homosexualitě,“ napsala generálnímu prokurátorovi ruská senátorka Jelena Mizulinová, která ho v dopise požádala o prošetření vězeňských lekcí jógy, které by podle ní mohly mezi trestanci vyvolat nepokoje. Senátorka se obávala také možnosti, že jsou lekce v rozporu s ruskými zákony.

Podle ruského deníku Moskovsky Komsomolets se Mizulinové nezamlouval fakt, že lekce jógy navštěvují také trestanci pracující ve vězeňské kuchyni.

Ostatní vězni totiž podle ní odmítají přijímat jídlo ze „špinavých rukou homosexuálů“, což by mohlo vyvolat vzpouru a vlnu hladovek. Věznice proto na začátku dubna kvůli vyšetřování lekce jógy dočasně pozastavily.

Mizulinovou podpořil moskevský teolog Alexandr Dvorkin, který je známým odpůrcem menšinových náboženství v Rusku a označuje je za totalitní sekty. Podle stanice BBC má profesor Dvorkin významný vliv, učí na univerzitě provozované mocnou ortodoxní církví a na ministerstvu spravedlnosti řídí radu rozhodující o náboženských záležitostech.

Dvorkin se také před dvěma lety zasadil o zákaz náboženské organizace svědkové Jehovovi, jejíž členové se nyní v Rusku potýkají s represemi. Dvorkin poukazuje na to, že jóga má kořeny v hinduismu a tudíž by mohla podpořit homosexuální vztahy mezi vězni a vyvolat náboženský fanatismus.

Pozastavení lekcí jógy vyvolalo vlnu kritiky a posměšků ze strany ruských uživatelů sociálních sítích.

„Je to odporné, Mizulinová je vážně karikatura,“ napsal jeden z nich. „Rusko by se mělo zabývat skutečnými problémy v zemi, nikoli takovými zbytečnostmi,“ myslí si další. Uživatel Calibr na Twitteru reagoval na tvrzení senátorky a napsal, že „vzrušení by měl kontrolovat stát”.

Do debaty nakonec vstoupil zástupce vedení vězeňské správy Valerij Maksimenko, podle kterého mají lekce jógy na vězně výhradně pozitivní účinky. Vězni navíc vykazují menší potřebu lékařské péče.



„Jóga nikoho nenabádá k homosexualitě. Pokud by to tak bylo, máme demokracii a každý si může v rámci zákona zvolit svoji vlastní cestu,“ dodal v neobvykle upřímném prohlášení pro ruskou rozhlasovou stanici Govorit Moskva. Maximenko reagoval také na Dvorkina, kterého označil za podivína se zastaralým způsobem myšlení.

Podle Maximenka moskevské věznice v nejbližší době lekce jógy opět obnoví a dokonce rozšíří nabídku cvičení. „Celý svět cvičí jógu a nikomu to neublížilo, ani to z nikoho neudělalo gaye,“ popsal Maximenko.

Ačkoli je homosexualita v Rusku legální, zákon z roku 2013 zakazuje „propagandu homosexuality a chrání děti před popíráním tradičních rodinných hodnot“. Organizace na ochranu lidských práv označují tento zákon za homofobní a diskriminační.