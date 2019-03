Ruští jehovisti si stěžují na mučení. Udělali si to sami, tvrdí úřady

Organizaci svědků Jehovových zakázal před dvěma lety Nejvyšší soud jako extremistickou skupinu, desítky lidí nyní čelí obvinění z trestného činu a dlouhým trestům odnětí svobody kvůli praktikování své víry.



Ruský vyšetřovací výbor ze sibiřské provincie Chanty-Mansijsk ve středu uvedl, že se muži snaží svými obviněními pouze ovlivnit vyšetřování a zdiskreditovat bezpečnostní síly.

„Při vyšetřování jsme zjistili, že muži kladli aktivní odpor při domovní prohlídce, což vyústilo v drobné oděrky a otlaky,“ uvedl výbor. Forenzní testy navíc podle něj dokazují, že další zranění musela vzniknout až po propuštění na svobodu, například popáleniny.

Lékařská vyšetření však už dříve podle obětí prokázala, že popáleniny jsou následkem mučení elektrickými šoky. To potvrdila také nová forenzní zpráva, kterou nechali vypracovat jejich právníci. Humanitární organizace nyní požadují úplné státní vyšetřování, protože se podle nich nedá regionálním úředníkům při vyšetřování jejich kolegů věřit.

„Očekávali jsme, že dospějí k závěru, že se nic nestalo. Říkají, že to nebylo mučení, protože se zranění objevila až po propuštění. To se měli ti lidé mučit sami? Je to směšné. Na všechno jsou důkazy,“ popisuje pro zpravodajskou stanici BBC aktivista za lidská práva Lev Ponomaryov. Obvinění policisté by měli být podle něj až do vyšetření případu suspendováni.

Lidskoprávní skupiny ve čtvrtek zveřejnily fotografie zranění a videozáznamy z domovních prohlídek u zadržených mužů. Přítomná u nich byla skupina ozbrojených mužů v maskách, státní bezpečnost i pořádková policie. Na záznamech nikdo se zadržených neklade odpor.



„Myslel jsem si, že mě zabíjí, protože mě a mojí rodině vyhrožovali. Dusili mě a dávali mi elektrické šoky. Nemohl jsem dýchat a řekl jsem, že budu mluvit,“ popsal jeden ze zadržených Artyom Kim. Také další muž vypověděl, že mu policie dala při výslechu přes hlavu plastový sáček a mučila ho elektrošoky.

Odhaduje se, že v Rusku žije přibližně 170 tisíc svědků Jehovových. Ačkoli praktikování víry není samo o sobě nezákonné, zákaz organizace coby extremistické skupiny vedl ke zmatku týkajícího se rozdílu mezi tím. Ruský prezident Vladimir Putin v prosinci uvedl, že nechápe pronásledování stoupenců tohoto náboženství.

Podle představitele ruských jehovistů Yaroslava Sivulského reprsese výrazně posílily právě po uvěznění Dána Dennise Christensena, který si odpykává šestiletý trest poté, co ho policie zadržela na zakázané mši. Jen v únoru ruská policie podnikla stovku prohlídek a obvinila 56 lidí. „Policie se zaměřuje na snadné cíle, potřebují vykázat úspěšnou statistiku,“ říká Sivulský.