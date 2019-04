Brunej obhajuje drakonické tresty, nemá pro ně dostatek zbožných svědků

Brunejský nový trestní zákoník nabízí pestrou nabídku různých způsobů potrestání. Lidem, kteří si obléknou oblečení spojené s opačným pohlavím, hrozí bičování. Zlodějům hrozí amputace některé z končetin. Brunej přijala legislativu letos 3. dubna, a to navzdory masivní mezinárodní kritice. Tu však podle místní vlády vyvolalo nepochopení ze strany ostatních států.

„Kriminalizace nevěry a sodomie chrání posvátnost rodiny a manželství jednotlivých muslimů - zejména žen. Tresty ukamenování nebo amputace budou za krádež, loupež, cizoložství nebo sodomii a vyžadují mnoho důkazů,“ napsala Brunej.

„Svědčit musí dva nebo čtyři muži, kteří žijí podle morálních zásad a jsou zbožní. Jsou vyloučeny všechny nepřímé důkazy,“ tvrdí v dopise.

Podle brunejských úřadů se nesmí v takových případech objevit žádné pochybnosti a soud by měl dbát na věrohodnost důkazů. Země sama přiznává, že problematické jsou například standardy při posuzování zbožnosti svědků. „Dnes je velmi obtížné takové muže najít. Usvědčení tedy může záviset pouze na přiznání pachatele,“ uvádí dopis. Obžalovaný může své přiznání stáhnout.

Brunei's sultan letter to MEP's regarding his infamous death by stoning policy against homosexuals



La lettera del sultano del Brunei ai membri del Parlamento Europeo riguardo il suo famigerato provvedimento di lapidazione contro gli omosessuali pic.twitter.com/kF1r84SYbM