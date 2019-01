Mizerné platy a vzpurní vězni. Ruští dozorci si to vynahrazují mučením

Podle Valerije Maksimenka, vysoce postaveného představitele Federální vězeňské služby (FSIN), momentálně úřad spolupracuje s více než třemi tisíci psychology. Asi 350 z nich poskytuje odbornou pomoc vězeňským dozorcům, kteří jí naléhavě potřebují. Podle Maksimenka mohou za špatný duševní stav strážců násilné útoky vězňů, ke kterým údajně dochází stále častěji.

„Když strážce použije násilí proti vězni, musí dalších šest měsíců až rok neustále odpovídat na otázky vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců. Je povinen prokázat, že je v právu, jinak může čelit obvinění z trestné činnosti,“ uvedl Maksimenko, který se na začátku týdne vehementně popřel, že by FSIN byla odkazem systému gulagů, který fungoval za sovětské éry.

„Gulag znamenal hromadné porušení lidských práv, masové represe, nelegální rozsudky, popravy, mučení a nucená přiznání. To rozhodně nelze říct o dnešní situaci v Rusku. Pokud někteří dozorci bijí vězně, není to odkazem gulagu. Znamená to, že tito strážní nemají mozky a žádnou touhou pracovat, žádnou trpělivost,“ komentoval Maksimenko krutost dozorců.

FSIN dělá podle Maksimenka v současné chvíli všechno pro to, aby se problematických zaměstnanců zbavila. Loni v listopadu Maksimenko ve vysílání rozhlasové stanice Echo Moskvy uvedl, že Rusko nutně potřebuje zahájit výstavbu nových věznic, které by byly určeny policistům, dozorcům a dalším státním činitelům odsouzeným za spáchání zločinů.

Nejen v Rusku, ale také v někdejších sovětských republikách si bývalí úředníci odpykávají své tresty odděleně od běžných vězňů, protože by mohlo docházet ke vzájemným potyčkám. Rádio Svobodná Evropa poukazuje na to, že zneužívání ze strany policie a dozorců je v Rusku dlouhodobý problém.

Téma se v posledních měsících často objevuje v ruských médiích v souvislosti s videem z loňského července (záběry najdete zde), na kterém nejméně sedmnáct vězeňských dozorců brutálně bije vězně v severoruské Jaroslavli. Po masových protestech ruské veřejnosti policie nakonec zadržela patnáct z nich. Také v dalších regionech byla zahájena trestní řízení s dozorci, kteří čelí obvinění z mučení nebo zabití vězňů.