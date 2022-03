USA odložily test balistické rakety, nechtějí, aby si ho Moskva špatně vyložila

Spojené státy odložily plánovaný test své mezikontinentální rakety. Po uvedení ruských jaderných sil do stavu pohotovosti nechtějí, aby si Moskva zkoušku balistické střely „špatně vyložila“, informoval deník The Financial Times.