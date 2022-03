ANALÝZA: Putin atomem řekl: Ruce pryč! Použít jadernou bombu se však nechystá

Aspoň na Západě asi nikdo přesně neví, co daná procedura obnáší.

Někde říkali, že naposledy se něco takového stalo, když to udělali Američané za izraelsko-arabské války roku 1967. Jinde si mnohem střízlivěji vzpomněli, že to Putin udělal před sedmi roky v časech anexe Krymu.

Okamžitě začaly divoké dohady, že se třeba chystá odpálit atomovku na Ukrajině, i když je záhada, proč by to dělal u vlastních vrat. Jeden známý expert si myslel, že by Rusko mohlo odpálit atomovku jako varování třeba nad Severním mořem „mezi Británií a Dánskem a čekat, co to udělá“...

Jisté však je, že Putin to vše neprovedl proto, že se chystá použít atomovky, protože to se naopak nevytrubuje.

Na to, proč to udělal, a navíc tak teatrálně přímo v televizi, existuje několik výkladů.