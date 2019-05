Poprvé na obálce. Sports Illustrated ukáže modelku v burkinách a hidžábu

Koupací oblečení, jehož nošení muslimkami na veřejnosti ve Francii a některých dalších evropských zemích vyvolává spory, není ani ve Spojených státech běžně k vidění.

Američanka somálského původu Adenová se o jeho propagaci postarala už před téměř třemi lety. Tehdy se jako devatenáctiletá dostala do finále soutěže krásy Miss Minnesota, když měla místo pravidly vyžadovaných plavek burkiny a na hlavě hidžáb. Svůj oděv tehdy označila za věc sebevědomí a identity.



Adenová se kvůli bojům v zemi původu svých rodičů narodila a do sedmi let vyrůstala v uprchlickém táboře v Keni, než se rodině podařilo získat azyl v USA. Nyní s ní fotograf amerického časopisu zaletěl do Keni, kde pořídili na pobřeží i přímo ve vodě snímky v pestrobarevných burkinách.

„Stále myslím na to, jak jsem tady jako šestiletá žila v uprchlickém táboře... Myslím, že to je příběh, který by nikdo nevymyslel,“ řekla modelka magazínu o krátkém návratu do Afriky.



Rozhodnutí zapózovat v muslimském oděvu populárnímu časopisu může být podle ní inspirací pro mnoho muslimek. „Mladé dívky, které nosí hidžáb, by měly mít v každé části společnosti ženy, k nimž mohou vzhlížet,“ dodala.