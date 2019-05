Kdo je dívka v burkinách? Nebojte se být první, vzkazuje Halima Adenová

„Plavkové číslo Sports Illustrated je už dlouho v popředí, co se týče konverzace o celospolečenských tématech a zažitých stereotypech,“ vyjádřila se modelka v tiskové zprávě k novému „Swimsuit Issue“ amerického sportovního magazínu.

To vychází každoročně už od roku 1964, v minulosti jeho tvůrci zařadili plus-size a handicapované modelky, vyjádřili se k hnutí MeToo i k ekologickým katastrofám.

Modelku v oděvu, který odpovídá muslimské tradici, letos nafotili poprvé. „Vyrůstala jsem ve Spojených státech a vždycky mi tam chyběla reprezentace holek, jako jsem já. Když jsem si prohlížela časopisy, nikdy tam nebyly žádné fotky v hidžábu,“ říká jedenadvacetiletá Halima. „Doufám, že muslimské i uprchlické komunitě, vlastně každé komunitě, které se nějak odlišuje, tyto fotky aspoň trochu otevřou dveře.“

Z uprchlického tábora až do Miss Minnesota

Sama je dítětem somálských imigrantů, narodila se v uprchlickém táboře Kakuma v Keni. Tam také strávila prvních sedm let života. „Myslím, že jsem vždycky byla docela chytré a přátelské dítě. Pamatuju si, že jsem mámě překládala ze svahilštiny,“ vzpomíná. „Když jsme se pak přestěhovali do amerického St. Louis, žili jsme v té nejchudší oblasti. Vlastně jsem si tam připadala znovu jako v táboře, radši bych se byla vrátila do Afriky!“

S Halimou a její rodinou to začalo vypadat lépe, až když se přestěhovali do Minnesoty. Extrovertní a energická středoškolačka si rychle našla kamarády, dokonce byla tak oblíbená, že získala titul královny školy. Dodalo jí to sebevědomí a přemýšlela, co dál.

Ve městě St. Cloud, kde s rodiči žila, se dostala na univerzitu, stala se první muslimskou studentskou senátorkou a nakonec sebrala odvahu k tomu, aby se v roce 2016 přihlásila do Miss Minnesota. Jako první dívka v historii tam soutěžila v hidžábu a promenádu v plavkách šla v bikinách.

„Samozřejmě, že jsem se bála, že mě diváci vypískají, přece jen má moje kultura k americkému fenoménu soutěží krásy hodně daleko. Místo toho dav začal aplaudovat a křičet nadšením,“ vzpomíná s úsměvem. „Tak nějak se z toho stalo moje motto: nikdy se nebát dělat věci jako první.“

Supermodelka v hidžábu. I na titulce Vogue

Prvenství získala během následujících let spoustu. Začátkem roku 2017 podepsala smlouvu se známou mezinárodní agenturou IMG Models a stala se její první modelkou, která nosí hidžáb.

Na přehlídkovém mole debutovala hned v únoru a navíc mezi těmi nejvybranějšími: Kanye West si ji vybral pro představení páté kolekce vlastní značky Yeezy. Měla na sobě obrovský kožich, vysoké černé kozačky a černý hidžáb.

Následovaly přehlídky MaxMara, Alberty Ferretti, Tommyho Hilfigera; focení pro významné módní časopisy jako je Allure, Paper, Glamour nebo CR Fashion Book, kterému šéfuje její velká fanynka a mentorka, francouzská módní ikona Carine Roitfeldová. Samozřejmě nechybělo ani focení pro několik světových edicí Vogue a s tím další prvenství. Stala se první modelkou v hidžábu na titulní stránce kultovního magazínu.

Na Instagramu se mezitím Halima Adenová přiblížila k milionu sledujících, což je dnes ve světě módy důležitý krok ke statusu supermodelky. Sama říká, že nabytou popularitu chce využít i k tomu, aby pomáhala. Jako ambasadorka UNICEFu se věnuje dětem, které byly donuceny opustit domovy. „Znám to z první ruky. Když jsem byla malá, UNICEF mi zajistil vzdělání a pomohl mi získat sílu do života.“

Hlavní je cítit se sebevědomě

Své muslimské obdivovatelky učí, jak se oblékat zdrženlivě a přitom stylově. „Klidně si na party obléknu šaty s výstřihem do véčka, jen si pod ně vezmu rolák. K tomu přidám šátek, který ladí k šatům, uvážu si ho jako hidžáb – a je to,“ vysvětlila magazínu Refinery29. Vlastní kolekci hidžábů, turbanů a dalších doplňků navrhla pro tureckou značku Modanisa.

Časem by se ráda vrhla i na oblast plavek a oblečení k vodě. „Chci, aby mladé muslimky věděly, že mají stejné možnosti jako ostatní. Že se můžou přidat k plaveckému týmu, chodit na lekce plavání ve škole nebo prostě vyrazit s kamarády na pláž. A u toho všeho se cítit sebevědomě,“ popisuje Halima.

Sama tuto možnost měla právě při focení pro Sports Illustrated. O sebevědomí se jí postaraly mimo jiné modely od americké designérky Cynthie Rowleyové. „Pro mou značku je klíčové přemýšlet o módě v globálním měřítku a bylo skvělé, že jsme mohli přispět i k tomuto historickému momentu,“ svěřila se návrhářka Refinery29. „Bylo mi ctí tvořit pro Halimu burkiny přímo na míru.“

Pestrobarevný set fotografií vznikal v modelčině rodné zemi. „Vrátit se po té době do Keni, kde jsem strávila dětství, a fotit takto velký materiál v té nejkrásnější krajině? To nevymyslíte. Je to skutečný americký sen a já jsem za něj moc vděčná,“ směje se Halima.