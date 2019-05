Britský lékař požádal muslimku, aby si sundala závoj. Hrozí mu vyhazov

Žena podle lékaře s 23letou praxí na sundání závoje nic nenamítala. Problém však nastal, když si na doktorovo chování přišel do univerzitní nemocnice v anglickém městě Stoke-on-Trent stěžovat její manžel.

Jeho stížnost následně Wolversonovi nadřízení předali k tamní lékařské radě, která s doktorem zahájila vyšetřování. Dokud se případ neuzavře, je lékař mimo službu.

„Je to skandální. Jen jsem se snažil dělat svou práci. Nejsem rasista. Nemá to nic společného s rasou, náboženstvím nebo barvou pleti – šlo jen o komunikaci,“ řekl doktor Wolverson deníku The Sun.



Zmiňovaná žena zpětně uvedla, že doktorovi řekla, že šátek nesmí z náboženských důvodů sundat. Wolverson jí na to údajně řekl, že nebude pokračovat ve vyšetřování její dcery, dokud závoj nesundá. Tuto verzi však doktor popřel.

Praktický lékař, kterého může incident stát kariéru, nyní zvažuje, že s medicínou nadobro skončí. Pokud vyšetřování dopadne v jeho neprospěch, plánuje změnit práci. Chce se překvalifikovat na kosmetika.

Lidem však jeho osud není lhostejný. Na jeho podporu vznikla petice, která žádá lékařskou radu, aby se k němu chovala spravedlivě a v rozhodnutí zhodnotila všechny důkazy. Podepsalo se již přes 5000 lidí. „Obdržel jsem spoustu zpráv. Lidé mě jednoznačně podpořili,“ těšilo lékaře.