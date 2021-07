Dopisy plné sexu a násilí. Pár v USA roky mámil tajemství ze známých vrahů

Barbara a Richie Dicksteinovi psali sériovým vrahům milostná psaní ve snaze poodhalit tajemství, která mohla uniknout policejním detektivům a kriminálním psychologům. V letech 1992 až 2005 vytvořil pár podle listu The Times archiv až třiceti tisíc dopisů od proslulých zabijáků.



Patřila k nim jména jako Richard Ramirez, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer nebo David Berkowitz. Příběh manželů nyní popsal podcast Killer’s Vault, kterým provází herci Elisabeth Röhmová a Eric Roberts.

„Začalo to tím, že Barbařin příbuzný o vlásek unikl setkání s Berkowitzem,“ říká Röhmová s odkazem na zabijáka přezdívaného Sámův syn, jenž v letech 1976 až 1977 terorizoval New York.

Berkowitz zastřelil šest lidí a dalších sedm zranil. Osmašedesátiletý zločinec si nyní odpykává doživotní trest ve věznici v New Yorku.

„Dicksteinovi si s trestanci pokaždé vytvořili intimní vztah na základě toho, co zabijáci chtěli,“ líčí Röhmová. Richie například v dopisech Dahmerovi, jenž zavraždil sedmnáct mladíků, předstíral, že je homosexuální kulturista.

Vrah mu odepsal a požadoval fotografie, na nichž bude vidět „každá svalnatá část jeho nahého těla“. Dahmer byl nadprůměrně inteligentní, jeho oběťmi byli gigolové. Obvykle je omámil a poté uškrtil. Na některých se nekrofilně ukájel. Jako trofeje si nechával uřezané penisy a hlavy.

Mám radost z neštěstí, psal Ramirez

Ramirezovi dnes šedesátiletá Barbara zase posílala fotografie jedné z místních striptérek a předstírala, že je to ona. Ramirez, kterého soud roku 1989 poslal za mříže za třináct vražd, napsal Barbaře celkem 269 dopisů. Média Ramirezovi přezdívala „noční stopař“. Většinu svých obětí znásilnil.

„Děkuju ti za přání k Valentýnu a děkuji za fotografie, máš krásné tělo. Občas se ve vězení dívám na Chůvu k pohledání. Mám rád Fran. Věděla jsi, že ji dvakrát znásilnili?“ napsal Ramirez v dopise z roku 1997.



V psaních rovněž detailně popsal svou neutuchající vášeň - mučení žen. Často psal také o své fascinaci nohama. S vrahem si dopisoval i Richie. Tomu Ramirez řekl, že našel způsob, jak se dostat pod chodník na semaforu v Los Angeles, aby mohl fotografovat ženy v sukních.



V roce 1994 napsal Richiemu o svém potěšení z krvavých detailů nedávného leteckého neštěstí nebo o svém zájmu o první dámou USA Hillary Clintonovou. „Její lýtka a kotníky jsou rozhodně zdravé,“ napsal.

Z dopisů vyplývá, že Ramirez byl na své „úspěchy“ hrdý a zřejmě zabil více lidí, než kolik mu soud dokázal. Ramirez se považoval se za jednoho z nejlepších sériových vrahů všech dob a často se Richieho ptal, jestli jsou v USA zrovna nějací aktivní sérioví vrazi a jaký je jejich modus operandi.

Někdejší policista Rob Cea, jenž podcast produkoval, se o dopisech dozvěděl před rokem poté, co Richie zemřel. Barbařina kamarádka měla sbírku dopisů u sebe doma. „Začal jsem jimi procházet a strávil jsem tam několik hodin,“ líčí Cea. „V podstatě každý sériový vrah od šedesátých let, až do chvíle, kdy v roce 2006 přestali psát, s nimi byl kamarád,“ uvedl.

Na analýze dopisů se podíleli kriminologové a sociologové. Tvůrci podcastu s ohledem na soukromí nezveřejnili podrobnosti o obětech. Doufají ale, že některé z dopisů mohou detektivům pomoci najít dosud nenalezené pozůstatky obětí.

Vrazi si k manželům vytvořili vztah

„Sérioví vrazi na náklonnost manželů velmi reagovali. Opravdu se jim otevřeli. Psali si s nimi o svém dětství a tom, jak se z nich asi stala tato monstra,“ líčí Cea. Berkowitzův právník například Barbaře řekl, že jeho klient plakal, když Richie v roce 2018 zemřel.

To samé fungovalo i naopak. Barbara listu New York Post popsala, že byla rozrušená, když v roce 1998 popravili Karlu Faye Tuckerovou, která zabila dva lidi krumpáčem. „Richie se mě ptal, proč pláču. Řekla jsem, že s ní mám vztah jako on s Berkowitzem. Obě jsme milovaly kočky,“ popsala.

Richie, jenž v mládí pracoval jako dozorce, si podle své ženy s Berkowitzem psal rád a občas ji kritizoval, že si píše s méně „plodnými“ vrahy. Richie nezůstával jen u dopisů a například s Gacym, kterému se přezdívalo vraždící klaun, si také často volal.

Konverzace, kterou si Dickstein nahrával, byla obvykle sexuálně explicitní, vrah se mu svěřoval se svými fantaziemi o znásilnění a nadvládě. Gacy, jenž u sebe doma zabil nejméně třiatřicet chlapců, připojil k dopisům množství kreseb znázorňujících mužskou anatomii či znásilnění.