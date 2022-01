Nedoručená rozloučení. Dopisy psali vojáci z války, ale i vězni před popravou

Najdou se mezi námi i tací, kteří to už nepamatují. Fungovalo to však na stejném principu, jako když hypnotizujete mobil či e-mail a očekáváte zprávu. Jen tedy s tím rozdílem, že jste na ona slova číhali u schránky, trvalo to déle, ale měli jste je pěkně černé na bílém.

Byly to časy, když si lidé vyměňovali dopisy… Ač už je to spíš retro záležitost, měli bychom mít na paměti, že obyčejný dopis nikdy neztratí svou váhu, byť žijeme v supermoderním světě.