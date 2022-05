Američané stále více přemýšlejí o vasektomii, prozrazují vyhledávače

Dotazy jako „kolik stojí vasektomie?“, „vasektomie v mém okolí“ a „je vasektomie vratná?“ se teď v internetových vyhledávačích objevují dramaticky častěji než dřív. Za první květnový týden Američané každý den napsali v průměru dvanáct tisíc takových slovních spojení.

Ve srovnání s dubnovým týdenním průměrem je to zhruba dvakrát víc, píše list The Times a dodává, že jen otázky na cenu vasektomie přibylo o 250 procent. Dostupnost zákroku nejvíce vyhledávají lidé ze států, které pravděpodobně zakážou nebo výrazně zpřísní potraty hned poté, co Nejvyšší soud zvrátí padesát let starý verdikt Roe v. Wade.

Vasektomie Při chirurgickém zákroku se v lokální anestezii přeruší oba chámovody, čímž se zamezí vstupu spermií do ejakulátu. Je to nejspolehlivější forma mužské antikoncepce a je vratná, byť ne stoprocentně.

Patří mezi ně Michigan, Kentucky, Indiana, Ohio či Florida. Ta už například schválila zákon znemožňující interrupce po patnáctém týdnu těhotenství. Platit má začít v červenci.

Obecně se očekává, že po zrušení Roe v. Wade potraty zakáže třináct států a další tucet zásadně ztíží přístup k nim. V Louisianě se je například chystají posuzovat jako vraždu.

Aktuální popularitu vasektomie potvrzují i v nemocnici jednoho ze zmíněných států. „Stránka o vasektomii je v první pětce vyhledávání,“ uvedla pro britský list nejmenovaná zástupkyně nemocnice. A podle stanice NBC Miami se také „mnoho mužů rozhodlo, že je načase přikročit k činům“ a vasektomii už podstupují nebo se na ni ptají v nemocnicích.

Nechtějí totiž, aby o tom, zda budou mít (další) děti, rozhodovali politici. „Většina z nich zmiňuje nový protipotratový zákon,“ uvádí reportáž s tím, že tam vyhledávání informací o vasektomii přibylo o 99 procent.

„Analýzy ukazují, že jsou debaty o možnostech mužské antikoncepce stále běžnější. Muži se zapojují do hovorů o reprodukčních právech a někteří se odhodlají i k tomu, že sami tímto způsobem pomůžou bránit nechtěným těhotenstvím,“ říká výzkumnice společnosti Innerbody Research Madyson St. Johnová pro portál Today.

Návrh verdiktu se vrací do 17. století

Roe v. Wade je precedens z roku 1973, který stanovil právo na potrat plošně v celých Spojených státech zhruba do 24. týdne těhotenství. Za rozhodnutím se skrývá případ Normy McCorveyové, jejíž totožnost byla z důvodů ochrany osobnosti skryta za jméno Jane Roeová. Tato Texasanka požadovala právo na potrat a její žaloba nakonec skončila až na Nejvyšším soudu.

„Právo na soukromou sféru je natolik široké, aby obsáhlo rozhodnutí ženy přerušit, nebo nepřerušit těhotenství,“ rozhodli tehdy soudci a zrušili tak všechny protikladné zákony v padesáti amerických státech. Na nenarozené se díky rozsudku nemá pohlížet jako na dokonalé jedince v právním smyslu.

Informace, že už se soudci rozhodli federální právo na potrat zrušit, unikly na veřejnost začátkem května. Soud pak pravost návrhu rozsudku potvrdil. Jeho autor, soudce Samuel Alito, v něm píše, že je Roe v. Wade „od začátku ohromně špatný“ a že „je načase dbát zase na ústavu a vrátit téma potratů voleným zástupcům lidu“.

V téměř stostránkovém dokumentu se přitom odkazuje i na britského soudce ze 17. století Matthewa Halea, který proslul účastí na čarodějnických procesech nebo názorem, že znásilnění v manželství neexistuje. A to prý proto, že je žena povinná absolutně sloužit svému muži, a ten má na její tělo právo, kdykoliv si vzpomene.

Demokraté se ve středu pokusili legalizovat právo na potrat zákonem tak, aby ženy o možnost rozhodovat o svém těle svobodně nepřišly ani poté, co bude Roe v. Wade zneplatněn. Všech padesát republikánů – a kromě nich i demokrat Joe Manchin – však bylo proti a zákon tak neprošel.