USA začnou distribuovat vakcínu proti opičím neštovicím. Ví se o 300 nakažených

Vakcína proti opičím neštovicím je v USA připravena k masové distribuci. V nejbližších týdnech má do ordinací přijít několik set tisíc dávek vakcíny Jynneos, do konce roku to bude víc jak milion kusů. Americké úřady doporučují očkování všem, kdo se domnívají, že se mohli nakazit.