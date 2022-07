V deseti letech ji znásilnili. Doma v Ohiu na potrat nemůže, kvůli třem dnům

Poté, co Nejvyšší soud 24. června zneplatnil verdikt Roe v. Wade a ponechal rozhodování o této otázce na jednotlivých amerických státech, začal v Ohiu okamžitě platit velmi striktní antipotratový zákon.

Ten zakazuje interrupce po šestém týdnu těhotenství, což je období, kdy mnohé ženy ještě ani netuší, že čekají dítě. A vztahuje se i na desetiletou znásilněnou dívku. Děvče bylo těhotné šest týdnů a tři dny, když přišlo na potratovou kliniku v Ohiu – pouhé tři dny po přelomovém rozsudku.

Tamní lékaři už jí nesměli pomoct, zavolali proto kolegům v Indianě, kde jsou interrupce zatím legální a dívka tam tak mohla odjet. Příběh zneužitého dítěte však není v posledních dnech ojedinělý. I další kliniky v Ohiu hlásí velký zájem žen z konzervativnějších částí USA.

Podle listu Indianapolis Star se poskytovatelé interrupcí dosud denně věnovali průměrně pěti až osmi pacientkám odjinud. Nyní je to dvacet těchto žen za den, popisuje lékařka Katie McHughová. Říká, že hlavně z Kentucky a Ohia přijímají „velké množství žádostí“ o potrat.

„Děláme, co můžeme, abychom zvedli dostupnost potratů, dokud to půjde. Víme, že tuto pomoc budeme moci nabízet pouze dočasně,“ pokračuje lékařka. I v Indianě totiž zákonodárci plánují, že zpřísní zákon o potratech.

Jak hodlají omezit práva žen rozhodovat si svobodně o svém těle, zatím není jasné. Verdikt by měl padnout 25. července. „Neumím si představit, že už za pár týdnů nebudeme moci poskytovat tuto péči,“ říká lékařka Caitlin Bernardová, která na svém pracovišti přijala zmíněnou desetiletou dívku.

Těhotné ženy „pláčou rozhozené, zoufalé a vděčné“ líčí reakce přespolních klientek i zástupkyně střediska Women’s Med, které má sesterskou kliniku v Ohiu. Více než sto žen odtamtud přesměrovali právě do státu Indianapolis, uvedla s tím, že se mnohé ženy objednávají zároveň do několika různých států.

Ve chvíli, kdy zakážou potraty v jednom z nich, pak budou mít šanci ještě i jinde. Třeba v New Yorku, kde už demokratičtí zákonodárci oznámili, že změní státní ústavu tak, aby obsahovala právo na interrupci. Nový dodatek zakáže „diskriminaci založenou na těhotenství, důsledcích těhotenství, reprodukční péči a autonomii“.

Bidenův apel a chaos

Uzákonění práva na potrat žádá i americký prezident Joe Biden. „Mám za to, že musíme kodifikovat Roe v. Wade v zákoně. A jestliže by tomu stál v cestě filibuster... pak by tomu měla být poskytnuta výjimka,“ pokračoval prezident s odkazem na procedurální pravidla Senátu.

Bidenova Demokratická strana by teoreticky mohla bez pomoci republikánů Kongresem protlačit návrh, který by federální právo na potrat obnovil. K tomu by však byla zapotřebí naprostá jednota jejích zákonodárců a kromě toho ještě změna fungování senátních obstrukcí označovaných právě termínem „filibuster“. V jejich důsledku je ve stočlenném Senátu k prosazení většiny legislativních návrhů potřeba šedesát hlasů.

Prezident rozhodnutí Nejvyššího soudu považuje za „destabilizující“ chování, které jde proti právu Američanů na soukromí. Rovněž využil kontroverzní páteční verdikt k apelu na voliče před listopadovými volbami do Kongresu i státních úřadů. „Nejdůležitější je toto: Pokud... si myslíte, že tohle rozhodnutí soudu je nehorázné a je to velká chyba, pak volte. Přijďte a volte,“ řekl.

U amerických soudů mezitím pokračovala vlna soudních sporů ohledně restrikcí, které jednotlivé státy zavádějí v návaznosti na změnu ústavního pořádku. Soudce v Kentucky dočasně zablokoval místní takřka úplný zákaz potratů, který byl navržen tak, aby vstoupil v platnost se zrušením precedentu z roku 1973.

V pondělí přišla podobná stopka ze strany soudkyně v Louisianě, zatímco na Floridě jistý soudce ohlásil, že v následujících dnech vydá příkaz pozastavující místní zákon zakazující potraty od 15. týdne těhotenství. K nejasnostem kolem potratů nyní přispívá i to, že státy mohou mít kromě připravených „trigger laws“, které začaly platit se zneplatněním Roe v. Wade, v platnosti také starší právní úpravy.

Platí to například o Arizoně, kde existuje přísný letitý zákaz interrupcí i nový, mírnější zákon. Nyní tak není jasné, která norma se bude vymáhat, nicméně potratové kliniky okamžitě své služby zastavily kvůli obavám z trestního stíhání.