Nejvyšší soud USA zrušil federální právo na potrat, zákaz žádá polovina Ameriky

To, že se Nejvyšší soud, v němž nyní převažují konzervativní členové, rozhodl verdikt zrušit, se označuje za historický obrat. Neznamená to však, že budou interrupce na federální úrovni nelegální. Rozhodování o nich bude na jednotlivých státech.

Celostátní právo na potrat pochází z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová rozhodnutí soudu označila za kruté a uvedla, že se o právech žen bude rozhodovat v podzimních volbách.

Už před konečným stvrzením verdiktu, který v květnu unikl na veřejnost, se některé konzervativní státy připravovaly na to, že potraty zakážou. A nyní to mohou udělat. Šestadvacet amerických států to jistě nebo pravděpodobně udělá, píše agentura Reuters. Mezi nimi je například Mississippi nebo Texas.

