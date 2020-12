Potřebuje Evropa USA? Němci a Francouzi to vidí různě

„Evropa stále potřebuje Ameriku. Bez ohledu na to, kdo je v Bílém domě, jsme v tom společně. Strategická spolupráce mezi oběma stranami Atlantiku je nesmírně důležitá, a to pro Evropu i Spojené státy. Evropa je závislá na americké vojenské ochraně, na druhé straně Spojené státy by demokratické hodnoty nedokázaly bránit samy.“ Komentář německé ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové (dále pro přehlednost jen AKK), který napsala pro evropský magazín Politico, si našel výrazně širší okruh čtenářů, než AKK možná původně předpokládala. Jedním z nich byl francouzský prezident Emmanuel Macron.