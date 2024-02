Matka vložila dítě do trouby. Spletla jsem si ji s postýlkou, brání se

V americkém státě Missouri ve městě Kansas City v pátek zemřelo malé dítě poté, co ho matka uložila ke spánku místo postýlky do trouby. To na následky popálenin zemřelo. Mariah Thomasová, matka dítěte, nyní čelí obvinění z těžké újmy na zdraví s následkem smrti.