Hlasitě se smál a pak vběhl do Severní Koreje, popsal svědek zběhnutí vojáka

„Spolupracujeme se severokorejskou armádou na vyřešení tohoto incidentu,“ uvedlo Velitelství OSN, které na společné hranici u vesnice Panmunjom dohlíží.

Web BBC uvádí, že voják se jmenuje Travis King, v armádě byl od roku 2021 a že čelil disciplinárnímu řízení. Třiadvacetiletý muž byl totiž vyšetřován kvůli napadení ze září 2022, kvůli němuž si odpykal dva měsíce v jihokorejském vězení. Propuštěn byl 10. července a měl odletět zpět do USA.

Na letišti v Incheonu sice prošel bezpečnostní kontrolou, ale podařilo se mu odejít a připojit se ke skupině turistů mířící na prohlídku demilitarizované zóny.

Nejmenovaný svědek ze skupiny, k níž se muž připojil, stanici CBS News řekl, že voják se hlasitě smál, načež vběhl mezi budovy ve směru k hranici s KLDR

„Nejdříve jsem si pomyslel, že jde o špatný vtip, ale pak se nevrátil a uvědomil jsem si, že to nebyl vtip,“ řekl svědek. „Bylo to na cestě zpátky k autobusu, šli jsme k jednomu z kontrolních stanovišť, někdo řekl, že nás šlo 43 tam a 42 zpátky,“ dodal svědek.

Šéf Pentagonu Lloyd Austin na úterním tiskovém brífinku vyjádřil obavu o vojáka. „Mnoho se toho stále pokoušíme zjistit,“ řekl Austin.

„Domníváme se, že je ve vazbě a bedlivě to sledujeme a zkoumáme situaci a pracujeme na informování příbuzných vojáka,“ řekl ministr obrany. Prezident Biden podle Reuters odpověděl kladně na otázku, zda má o vojáka v KLDR obavy.

Kingova matka pro ABC News řekla, že armáda jí o zadržení jejího syna informovala. Dodala, že se synem mluvila naposledy před několika dny. Řekl jí, že se už brzy vrátí na svou základnu ve Fort Bliss v Tesasu. „Chci jen, aby se vrátil domů do Ameriky,“ prohlásila.

BBC připomíná, že od roku 1996 Severní Korea zadržela nejméně 20 občanů USA. Asi nejznámějším případem je zadržení studenta Otto Warmbiera, který byl v Pchjongjangu s dalšími studenty na zájezdu. Za manipulaci s plakátem na hotelu byl odsouzen k 15 letům nucených prací. Propuštěn do USA byl v roce 2017, kam ho převezli v kómatu. Krátce poté zemřel.

Od incidentu s Warmbierem zakazuje americké ministerstvo zahraničí občanům USA vstupovat do Severní Koreje kvůli vážnému riziku zatčení a dlouhodobého zadržování.

Známý je i případ Charlese Jenkinse, který do Severní Koreje zběhl v roce 1965 z obav, že by mohl být poslán bojovat do Vietnamu. Doufal, že jednou bude moci požádat o azyl v SSSR a odtud se vrátit do USA. To se ale nestalo.

V roce 1980 ho Severokorejci přinutili oženit se s unesenou Japonkou Sogaovou, která byla do KLDR zavlečena k výcviku špionů. V roce 2002 umožnil Pchjongjang Sogaové odejít do Japonska, kam o dva roky později mohl odcestovat i Jenkins. Zemřel v roce 2017.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy. Úterní incident se stal v citlivé době napětí na Korejském poloostrově, kdy do jihokorejského Pusanu připlula americká jaderná ponorka, zatímco KLDR stále častěji testuje rakety schopné nést jaderné hlavice.