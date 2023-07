Amerického zběha nejspíš čeká v KLDR účast na propagandě, míní koreanista

Zadržený americký voják seděl ve vězení v Jižní Koreji a nyní se má zodpovídat ve Spojených státech. Dají se vysvětlit myšlenkové pochody, proč někdo uteče do KLDR místo návratu domů?

Asi se shodneme, že utíkat do Severní Koreje se může rozhodnout jenom člověk mdlého rozumu a není tam asi žádný důvod, který by mohl vést k tomu tam utíkat. Na druhou stranu je několik případů Američanů, kteří od konce korejské války do KLDR utekli.

Motivace strachu nebo snahy vyhnout se trestu tam byla i v předchozích případech, takže na druhou stranu v jeho situaci, kdy byl propuštěn z jihokorejského vězení a je eskortován na letiště na cestu do USA, kde ho čeká další trest, možností na únik není mnoho. V podstatě jenom do Severní Koreje, takže to má vnitřní logiku, ale samozřejmě je to zoufalé rozhodnutí.

Stávalo se v minulosti běžně, aby takto americký voják zběhnul?

Bylo jich několik a někteří tam zůstali. Jeden z nich se poměrně nedávno dostal ven a napsal o tom knihu, kde popisuje i osudy ostatních Američanů, se kterými se setkal.

O jakém vojákovi je řeč?

Byl to Charles Robert Jenkins, který tam utekl v roce 1965. Severokorejci ho oženili s japonskou ženou, kterou unesli. V roce 2004 se jim podařilo dostat do Japonska, a tam o svém příběhu napsal knížku.

Končili dezertéři v pracovních táborech a mučili je, nebo se jim dařilo, pokud to tak lze vůbec říct, relativně dobře?

Nemyslím si, že vězení a mučení bylo největší problém. Samozřejmě jejich osudy odpovídaly době, kdy k přeběhnutí došlo. To znamená, že čtyři vojáci, kteří přeběhli na začátku šedesátých let, se až na Jenkinse ven nedostali. Severokorejci je oženili s cizinkami a byli nuceni tam žít.

Využíval je severokorejský filmový průmysl, takže je tamní lidé znali z filmů. Případně překládali, tlumočili. Režim využíval jejich schopnosti a neumožnil jim odcestovat ven. Dožili tam, dodnes tam žijí jejich potomci.

Takže nebyli na nucených pracích a nikdo je nemučil, zato je ale zneužívali k propagandistickým účelům?

Ano, přesně tak.

Ví se, kolik celkem amerických vojáků takto uteklo - jestli jsou to jednotky, nebo už třeba desítky případů?

Jsou to jednotky. Tento voják je sedmý Američan, který tam utekl po korejské válce. To je dost přesně zmapované, ale jsou spekulace a neověřené informace v tom smyslu, že během korejské války Severokorejci nepropustili určité množství amerických vojáků, kteří tam nějakou dobu žili nebo ještě žijí.

Jejich počty se nedají vyčíslit přesně, ale tito dezertéři jsou velmi dobře zmapovaní. Byl o nich dokonce natočený dokument Crossing the line.

Dá se odhadnout, co čeká nyní zadrženého vojáka, který do Severní Koreji utekl?

Režim se samozřejmě rozhodne, co s ním udělá a jak ho využije. Obecně můžeme říci, že Američané zadržení v Severní Koreji jsou spíš využívání jako páka pro vyjednávání se Spojenými státy a pro vnitrostátní propagandu: ‚Podívejte se, co tady provedli, takže jsme je zatkli a odsoudili‘.

Přesto většina amerických občanů, kteří byli zadrženi, případně odsouzeni, se dříve nebo později ven dostala, samozřejmě do tragického příběhu Otty Warmbiera. Musíme to vnímat tak, že Američany spíš střeží, než aby jim příliš ubližovali. Tím nechci říct, že pobyt tam je něco příjemného a lehkého, to určitě ne. Ale tamní režim si nemůže dovolit vyvolat mezinárodní skandál, že by mučil sledovaného občana. Můžu ještě doplnění?

Ano, určitě.

Zadržení turisté, novináři nebo vojáci byli často použiti jako páka pro vyjednávání v tom smyslu, že většinou přiletěl vyjednávat významný americký expolitik jako exprezident Clinton nebo Jimmy Carter. Tuhle návštěvu pak také využila země v propagandě.

Nyní zadržený americký voják sloužil na základně v Jižní Koreji. Nemůže jeho zadržení představovat pro jih či svět bezpečnostní riziko, pokud by ho přeci jen mučili a snažili se zjistit nějaké informace?

Myslím si, že nebezpečí pro celý svět je trošku přehnané. Samozřejmě je to voják, který byl v aktivní službě, na druhou stranu, pokud vím, byl to vojín. Asi nebude vzácným zdrojem tajných informací.

Do věci se vložila již americká diplomacie, která chce vyjednávat o jeho propuštění či výměně. Co myslíte, že může KLDR nabídnout nebo dát? Případně co by KLDR podle vás mohla chtít?

Američan tam odešel dobrovolně, to omezuje možnost americké administrativy s tím něco dělat. Tím pádem může KLDR ignorovat veškeré snahy Američanů dostat ho zpátky.

Zahraniční média spekulují o tom, že o osudu vojáka rozhodne sám Kim Čong-un. Myslíte si, že to je pravděpodobné, nebo přenechá rozhodnutí na některém ze generálů?

Vzhledem k mocenské hierarchii v Severní Koreji je dost pravděpodobné, že o takto výjimečném případě se může rozhodovat na těch nejvyšších úrovních. Nevylučoval bych, že se může angažovat.