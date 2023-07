Zamčený dům oběhl. Tam ho Severokorejci sebrali, popisují vojákův útěk

Den před zběhnutím do Severní Koreje napsal vojín Travis King svým nadřízeným zprávu, že dorazil k odletové bráně na letišti v jihokorejském Incheonu a chystá se nastoupit do letadla zpět do USA. Do letadla však nenastoupil a druhý den se vydal na prohlídku demilitarizované zóny, která rozděluje Severní a Jižní Koreu. Během ní z nejasných důvodů překročil demarkační linii, píše CNN.