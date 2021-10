Čína vyvíjí zbraně jako divá a nás brzdí byrokracie, lamentují v Pentagonu

„Rychlost, s jakou se Čína (v oblasti vojenského vývoje) pohybuje, je ohromující,“ cituje stanice CNN Hytena. Varoval, že Čína je na dobré cestě „předběhnout Rusko a USA, pokud něco neuděláme“. „Stane se to. Takže si myslím, že musíme něco udělat.“

Podle místopředsedy sboru náčelníků štábů USA vývoj vojenských technologií „mění hru“ a je potřeba, aby aktivní byli i spojenci USA. „Pokud to budou jen Spojené státy, za pět let to (pro ně) může být problematické. Ale pokud to budou Spojené státy a naši spojenci, myslím, že na chvilku můžeme být v pohodě.“

Hytenův komentář přichází krátce poté, co server Financial Times přinesl zprávu o testu čínské hypersonické rakety schopné nést jadernou nálož, která obletěla Zemi a zaskočila americké tajné služby. „Netušíme, jak to dokázali,“ citoval Financial Times jeden ze zdrojů, podle něhož je čínská raketa pokročilejší, než američtí představitelé čekali.

Pentagon zpočátku nechtěl zprávu komentovat. Ve středu ale šéf sboru náčelníků štábů a nejvyšší americký generál Mark Milley poprvé veřejně potvrdil, že Čína testovala hypersonickou střelu. „To, čeho jsme byli svědky, byl velmi významný případ testu hypersonického zbraňového systému a je to velmi znepokojivé,“ řekl Milley televiznímu kanálu agentury Bloomberg.

„Nemyslím si, že je to úplně okamžik srovnatelný se sputnikem, ale je to tomu velmi blízko,“ dodal s odkazem na první umělou družici Země vyslanou na oběžnou dráhu Sovětským svazem v roce 1957. Ta tehdy ohromila svět a vyvolala ve Washingtonu vážné obavy, že komunistická velmoc Američany v technologickém rozvoji předběhla.

„Číňané provedli velmi významnou technologickou zkoušku. A věnujeme tomu veškerou naši pozornost,“ prohlásil generál. USA podle něj též vyvíjejí vlastní hypersonické střely, ale zatím se jim nepovedl takový test, jaký se zdařil Číně.

Peking popřel, že by se jednalo o střelu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien řekl, že se jednalo o „rutinní test“ vesmírné rakety.

Devět testů proti stovkám a pomalá byrokracie

Americké námořnictvo minulý týden oznámilo, že úspěšně otestovalo prototypy hypersonických střel ve „skutečném operačním prostředí“. Jedná se podle něj o „zásadní krok ve vývoji“ nadzvukové zbraně.

Jenže zatímco USA podle Hytena uskutečnily devět testů tohoto typu technologie, Čína jich provedla stovky. Spojené státy navíc jen těžko nesou selhání, i když je součástí vývojového procesu. „Znamená to riskovat a učit se ze selhání a znamená to i rychle selhávat a rychle se posouvat,“ radí, jak by Američané k vývoji zbraní měli přistupovat.



Podle stanice CNN neúspěšné odpálení rakety nesoucí nadzvukovou zbraň z minulého týdne potvrzuje Hytenův ostře kritický názor. Armáda nyní zkoumá, kde se stala chyba, aniž by stanovila datum další zkoušky.

Hyten, jenž tento měsíc končí ve funkci, vyzývá svého nástupce, ať urychlí procesy v Pentagonu, aby USA byly schopné dostát vojenským výzvám nového věku. „Ačkoliv jsme dosáhli marginálního pokroku, ministerstvo obrany je stále neuvěřitelně byrokratické a pomalé,“ stěžuje si Hyten. „Můžeme postupovat rychle, pokud chceme, ale místní byrokracie je jednoduše brutální.“



Stanice USA Today připomíná, že Hyten už v roce 2018 jako tehdejší velitel Strategického velení Spojených států (USSTRATCOM) varoval, že USA postrádají dostatečnou obranu proti hypersonickým zbraním. „Nemáme žádnou obranu, která by mohla zabránit nasazení takové zbraně proti nám,“ říkal. USA využívají nukleárního arzenálu a dalších vojenských kapacit k odrazování nepřátel od použití stejného typu zbraní proti nim.



„Nevíme, jak se bránit proti takovému typu technologie,“ připustil též minulý týden stálý americký ambasador Konference o odzbrojení Robert Wood. „Ale to ani Čína nebo Rusko,“ dodal.

Nadzvukové zbraně jsou sice pomalejší než balistické střely, ale dají se kontrolovat, čímž mohou lépe unikat obranným systémům. Podle expertů se však nemají přeceňovat a je potřeba brát v úvahu dlouhodobější hrozbu čínského jaderného útoku.

I Hyten si myslí, že USA by stále měly větší pozornost věnovat nebezpečí nukleárního úderu, přičemž Rusko se svým násobně větším arzenálem jaderných střel představuje bezprostřednější hrozbu. Podle Pentagonu nicméně čínská zkouška potvrzuje, že USA musí vnímat Čínu jako „výzvu číslo 1“.



Mezi oběma zeměmi nyní vládne značné napětí. Washington se se znepokojením dívá na aktivity Číny především ve vztahu k Tchaj-wanu, na nějž si dělá nárok. Americký prezident Joe Biden naznačil, že v případě agrese hodlá ostrov bránit. Peking odpověděl, že nehodlá ve svých záležitostech přistoupit ke „kompromisu“.