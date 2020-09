Čína v některých vojenských oblastech předčí USA, přiznává Pentagon

„Během příští dekády by se měl čínský arzenál nukleárních hlavic, kterých je podle odhadů okolo 200, alespoň zdvojnásobit s tím, jak Čína rozšiřuje a modernizuje své jaderné síly,“ píše se zprávě. Podle listu The Washington Post je to poprvé, co americké ministerstvo obrany uveřejnilo odhad počtu operativních čínských nukleárních hlavic.

USA mají asi 3 800 operativních jaderných hlavic, což je mnohonásobně víc, než kolik jich bude mít k dispozici Čína i po zvětšení svého arzenálu. Americká armáda též může vystřelit jaderné zbraně ze vzduchu, čehož čínská armáda zatím není schopná.

To se však v příštích letech pravděpodobně změní, podotýká stanice Voice of America. Čína podle zprávy rozvíjí schopnosti jaderného útoku ze země, moře i pevniny. Minulý rok odhalila bombardér H-6N jako první jaderný bombardér, kterému lze doplnit palivo přímo za letu.

Čínská politika je od roku 1964 postavena na pravidlu použití nukleárních zbraní až v případě jaderného útoku. Peking tvrdí, že zachovává pro odstrašovací účely jen „minimální“ jaderný arzenál.

Podle zprávy však Čína od tohoto principu postupně ustupuje. Spojené státy Peking vyzývají, aby se připojil k jednáním o omezení jaderných zbraní, která vedou s Ruskem. Čínští představitelé jsou ale prý ochotni vstoupit do třístranných jednání, jen pokud USA sníží svůj jaderný arzenál na čínský počet.

Kvůli obavám z Číny USA pravděpodobně neprodlouží v roce 2021 dohodu START o snížení počtu strategických zbraní uzavřenou v Praze. Podle Washingtonu musí smlouva reflektovat současnou situaci a zahrnovat i Čínu.

Podobně argumentují USA v případě dohody INF o likvidaci raket středního a krátkého doletu, kterou Washington a Moskva vypověděly minulý rok. Hlavním důvodem zrušení smlouvy bylo její údajné porušování Ruskem, administrativa prezidenta Donalda Trumpa ale též odkazovala na Čínu, která jako nesignatář smlouvy může vyvíjet rakety v dosahu 500 až 5 500 kilometrů.

Jsou to právě možnosti týkající se balistických střel, ve kterých už Čína USA podle zprávy Pentagonu překonala. Čínská armáda má údajně k dispozici 1 250 střel s doletem 500 až 5500 kilometrů určených k vypuštění ze země. USA mají jen jeden typ střely určené k vypuštění ze země s doletem 70 až 300 kilometrů.

Čína překonává USA ještě v dalších dvou oblastech. Momentálně má největší námořnictvo na světě, o síle 350 plavidel. USA mají k dispozici asi 293 lodí. Peking má též rozvinutější vzdušný obranný systém, kromě domácích obranných zařízení využívá i ruské systémy S-400 a S-300.

Pentagon už dříve varoval před čínskou snahou zvrátit strategickou výhodu, jakou představují americké satelity, vývojem kosmických zbraní a řadou dalších protidružicových zbraní. Ozbrojené síly USA jsou přitom na satelitních sítích absolutně závislé.

Nejnovější zpráva zdůrazňuje globální ambice Číny. Peking má mít v plánu rozšířit vojenské logistické sítě do dalších zemí. Pravděpodobnými kandidáty jsou Barma, Thajsko, Singapur, Indonésie, Pákistán, Srí Lanka, Spojené arabské emiráty, Keňa, Seychely, Tanzánie, Angola a Tádžikistán.

Zpráva amerického ministerstva obrany se objevuje krátce poté, co Čína do Jihočínského moře vystřelila několik balistických raket. Podle médií se jednalo o varování USA. Čína také obvinila Spojené státy z nedovoleného vyslání průzkumného letadlo nad zakázanou oblast v Pochajském zálivu, kde cvičila čínská armáda.