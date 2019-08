Přežil holokaust, zabije ho ale možná trh. Invalidu chtějí v USA vystěhovat

Rishin o vlásek unikl nacistickému masakru Židů na Ukrajině v roce 1941. S rodiči se mu podařilo odjet do Uzbekistánu. Tamní příbytek musel obnovovat po zemětřesení v roce 1966. V roce 1998 z Uzbekistánu odcestoval, protože zemí zmítala občanská válka. „Podruhé jsme vše opustili,“ vzpomíná.

Nový domov našel v kalifornském městě Alameda, kde jej vřele přivítali. Ve skromném bytě se dvěma ložnicemi žil s manželkou Valentinou a synem Yaroslavem. Na nájem mu jako jiným chudým přispíval stát.

2) Musiy Rishin knows how to survive. He narrowly escaped the Nazis’ massacre of Jews in the Ukraine in 1941.



His family lived through wartime famine, and an earthquake in Uzbekistan, before they fled political turmoil. He persevered after the recent deaths of his wife and son. pic.twitter.com/bMSYQ5Cu9u