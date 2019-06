Vedení Berlína reaguje na bytovou krizi, zmrazí nájemné na pět let

Senát Berlína v pondělí schválil zmrazení nájemného na pět let. Reaguje tím na rostoucí nedostatek dostupného bydlení ve městě. Oznámila to Katrin Lompscherová, která zodpovídá za bydlení a rozvoj města. Návrh zákona se očekává v říjnu s tím, že platit by měl od ledna 2020. Zákon bude navíc vymahatelný zpětně od 18. června.